La campanya “El comerç local ens toca” suposa una injecció de 350.000 euros en els comerços de Quart de Poblet

Connect on Linked in

Durant tres setmanes, s’han sortejat un total de 60 premis de 100 euros cadascun per a gastar en els comerços del municipi

Des de l’inici de la pandèmia, l’Ajuntament de Quart de Poblet ha dissenyat i implementat diferents actuacions amb l’objectiu de secundar i potenciar el sector econòmic municipal, conscient de què es tracta d’un dels col·lectius més afectats per la crisi sanitària global. Fruit d’aquesta línia d’actuació, va sorgir la campanya “Ara més que mai, el comerç local ens toca”, un programa que ha resultat tot un èxit, amb una injecció d’entorn dels 350.000 euros en el teixit econòmic del municipi.

Coordinat des de l’àrea de Comerç i Promoció Econòmica i en col·laboració amb l’Associació de Comerciants de Quart de Poblet (ACQ), a través d’aquesta iniciativa es buscava fomentar entre la ciutadania el consum local d’una manera atractiva i senzilla.

Per a això, es van posar en marxa tres sortejos en els quals es premiava a 20 persones cada setmana amb 100 euros en bons de compra per a canviar en els locals participants. Si bé, el més rellevant de la campanya, és que per a poder entrar en els sortejos, prèviament, s’havia d’haver consumit en els establiments del municipi, rebent una participació per cada cinc euros de despesa.

En total es van repartir 700 talonaris amb 100 paperetes entre els negocis que es van sumar a la iniciativa, la qual cosa ha suposat un consum previ d’entorn dels 350.000 euros en aquests, al qual se sumen els 6.000 euros sortejats.

Els i les guanyadores poden canviar els seus bons fins al 31 d’octubre en els comerços i locals participants, que poden consultar-se en https://quartdepoblet.portaldelcomerciante.com/es/noticia/view/listado-comercios-adheridos-campana-ara-mes-que-mai-comerc-local-ens-toca

Amb aquesta iniciativa, desenvolupada entre el 14 de setembre i el 2 d’octubre, s’ha pretés motivar als veïns i veïnes a consumir en els comerços de Quart de Poblet, destacant la seua proximitat, el producte de qualitat que ofereixen i l’important paper que juguen en la vida de la població, de manera que entre tots i totes es col·labore en la reactivació econòmica local.

La revitalització i impuls del teixit productiu, entés com a motor de creixement imprescindible del municipi, és un dels eixos centrals de les polítiques desenvolupades des de l’equip de govern des de fa anys. Una labor que s’ha vist reforçada des de la crisi sanitària mundial amb l’objectiu de pal·liar l’inevitable impacte econòmic que està patint aquest sector i la població en general. Per a això, dins del Pla de Recuperació Econòmica i Social municipal, s’han destinat 904.600 euros, amb mesures de promoció de l’ocupació, ajudes a autònoms o campanyes de promoció, entre altres.