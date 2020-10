La campanya «Espanta la por. Per tots Sants, monstres valencians», arriba a la Biblioteca Pública Municipal de Picassent

Print This Post

L’objectiu és conéixer els monstres valencians amb motiu de la pròxima celebració del dia de Tots Sants.

«Espanta la por» és un projecte global que pretén divulgar entre els xiquets i les xiquetes l’imaginari tradicional dels monstres valencians al voltant de la festivitat de Tots Sants. Una ocasió perfecta per donar a conèixer i parlar de l’home del sac, el butoni, donyets i bruixes, entre d’altres que pertanyen al món valencià de la por. Esta campanya, organitzada pel Museu Valencià d’Etnologia, arriba a totes les biblioteques adherides entre les quals es troba la Biblioteca municipal de Picassent.

Per això, a partir des de hui, ja pot consultar-se tot un rebost de llibres en la nostra llengua envers este gènere de la literatura fantàstica. La mostra romandrà fins el pròxim 30 d’octubre, i tots els xiquets i les xiquetes rebran obsequis com cromos i una sopa de lletres per trobar paraules relacionades amb la temàtica referida.