La campanya gràfica del Palau de la Música de València “José Iturbi 125” de Diego Mir ha sigut nominada als Premis Laus 2021

La campanya gràfica de la Temporada 20-21 del Palau de la Música de València “José Iturbi 125”, dissenyada per Diego Mir, ha sigut nominada als premis Laus 2021, “que reconeixen l’excel·lència dels projectes nacionals de disseny”. Estos guardons, que promouen el disseny, projecten la seua importància cultural i econòmica, i donen suport a este sector professional, són atorgats anualment per l’ADG-FAD (Associació de Directors d’Art i Dissenyadors Gràfics), amb seu a Barcelona. I en concret la campanya del Palau de la Música opta a tres categories diferents: cartell, conjunt d’elements coordinats i publicitat exterior.

La regidora de Recursos Culturals i presidenta del Palau de la Música, Glòria Tello, ha felicitat a Diego Mir per esta nominació, que “ratifica l’encert de la ferma aposta pels grans professionals valencians del disseny”, i, que a més, “respon a la línia de treball per a transmetre els valors de marca, institucionals i per a contribuir a eixa capitalitat mundial del disseny que tant ens il·lusiona”. Però també “fa valdre i dona a conèixer de manera precisa, la figura d’un dels nostres grans referents musicals com és Jose Iturbi, importantíssim per a València i la nostra cultura, i per al món”, ha conclòs Tello.

El jurat dels Laus ha estat format per un grup de professionals de reconegut prestigi d’àmbit nacional i internacional, i els criteris de selecció es fonamenten en reconéixer l’excel·lència mitjançant criteris de qualitat conceptual, solidesa formal, funcionalitat, aportació comunicativa i consistència en l’acabat.

Per a Diego Mir, “el fet de ser triat per a una de les categories, ja és un premi en si mateix i suposen un colofó a un projecte que ha estat tot un repte professional i personal”. Diego Mir ha agraït a Glòria Tello per haver confiat en el seu treball i també a l’equip humà del Palau de la Música. “El client”, ha afegit Mir, “ha estat clau per haver apostat des del primer moment pel valor del disseny i per haver entés la importància d’una campanya tan valenta i necessària per a reconéixer el llegat d’Iturbi”. Per part seua, el director del Palau, Vicent Ros, respecte a esta nominació, ha destacat el gran moment del disseny gràfic valencià, ja que “podem estar orgullosos de poder comptar amb dissenyadores i dissenyadors de gran nivell artístic, i és necessari aprofitar el seu potencial i facilitar les sinergies entre totes i tots”.

La Temporada 20-21 del Palau de la Música de València es centra en la figura de José Iturbi, pianista i icona musical mundial, amb motiu del seu 125 aniversari. Per això, la campanya gràfica conté elements que fan referència directa a esta figura. La gama cromàtica es centra en els dos colors presents al piano: blanc i negre. Tota la gràfica gira al voltant d’un element comú: la pipa de fumar, característica d’Iturbi.

El cartell consisteix en una imatge principal i tres variacions per a ser utilitzades a les diferents temporades: tardor, hivern i primavera. La imatge principal sintetitza la silueta d’un piano; les secundàries són representacions gràfiques més o menys abstractes de conceptes relacionats amb la música: vibració, ritme i volum. “Síntesi gràfica, contundència visual, economia cromàtica i jerarquies tipogràfiques per a afavorir un alt valor comunicatiu i estètic”, ha assegurat Tello.

Pel que fa al conjunt de la campanya, els diferents elements que conformen la gràfica s’adapten a les necessitats de format i comunicació de cada peça, sense perdre homogeneïtat, ja que la gràfica s’aplica a multitud de formats diferents, tan físics com online: mupis, fullets, cartells, lones, vinils, anuncis en premsa, banners, marquesines d’autobús, programacions mensuals, programes de mà, etc.