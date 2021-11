La campanya “Jo viatge en bus” destaca els beneficis del transport públic “per a la ciutat de València, les persones i el planeta”

Print This Post

La campanya “Jo viatge en bus” recorre els carrers de València per posar de relleu els beneficis que comporta el transport públic per a la ciutat, les persones i el planeta. Ho ha explicat el regidor de Mobilitat Sostenible i president de l’EMT, Giuseppe Grezzi, en la presentació de la iniciativa, que l’EMT ha desenvolupat de forma conjunta amb les entitats que integren el seu consell consultiu. L’objectiu és promoure la mobilitat sostenible, saludable, accessible i inclusiva després del descens de passatgers que ha patit el transport públic com a conseqüència de la crisis de la covid-19.

Amb una estètica imaginativa i evocadora, la campanya convida la gent a moure’s per la ciutat amb autobús, després de mesos, quasi dos anys, de l’explosió de la pandèmia, en què el transport públic, fonamental a les ciutats, es va ressentir quant al nombre de viatgers.

La imatge de la campanya està visible en 85 marquesines, 26 autobusos envinilats, el canal de televisió de l’EMT, mupis i xarxes socials. Inclou cartells i un vídeo que resumix l’esperit de la iniciativa.