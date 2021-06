La campanya municipal «Creixem Junts» atorga un arbre als bebès nascuts i nascudes en 2019 i 2020

Connect on Linked in

Dissabte, a l’esplanada de l’Ermita, va tindre lloc l’acte d’entrega de diplomes als nadons nascuts i/o adoptats a Picassent en 2019 i 2020. Més d’un centenar de menudes i menuts ja tenen el seu taulellet junt a l’arbre assignat el més pròxim possible al seu domicili

«Creixem Junts» és una iniciativa municipal que pretén fomentar la conscienciació per la natura des del naixement i d’estima cap al futur veïnat del poble. I la Regidoria d’Infància, conscient d’este fet, continua portant a terme esta campanya, assignant un arbre a cada xiquet/xiqueta que haja nascut o s’haja adoptat a Picassent cada any. Els taulellets, que ja han sigut col·locats per la Brigada municipal junt als arbres assignats, han sigut realitzats per l’Associació local «Dones Artesanes» de Picassent.

Per això, dissabte va tindre lloc l’acte oficial d’entrega a les famílies participants amb xiquetes i xiquets nascuts en 2019 i 2020, del diploma acreditatiu com a recordatori d’esta iniciativa i un disc compacte amb cançons de bressol.

L’alcaldessa, Conxa Garcia, i la regidora de l’àrea d’Infància, Raquel Hervás, varen ser les encarregades d’entregar un a un cada diploma, alhora que es mostraren molt agraïdes per la bona acollida i la participació de la ciutadania en esta iniciativa. Per la seua banda, l’edil d’Infància, va manifestar que, «Volem fomentar la convivència al poble des de l’arrel. I pensem que amb esta iniciativa, els menuts i les menudes tenen ja un vincle amb el seu poble des del seu naixement».

«Creixem Junts» continua enguany amb una nova edició. Recordem a totes les persones i/o famílies que el termini de presentació de sol·licituds per als nascuts i nascudes en 2021 serà fins el 31 de gener de 2022.