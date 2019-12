La campanya municipal «Creixem Junts»de Picassent atorga un arbre als bebés nascuts i nascudes en 2018

Connect on Linked in

A través d’esta iniciativa municipal, cada família ha rebut un diploma amb el nom del seu fill/filla i com a obsequi, una maceta biodegradable amb un conjunt de llavors per plantar-les com a record d’esta iniciativa que vol remarcar la importància de créixer sent respectuosos amb l’entorn i el medi ambient.



Al saló de plenaris de l’Ajuntament s’han reunit les famílies dels bebes nascuts en 2018 que han sol·licitat adherir-se a la campanya «Creixem Junts», una iniciativa de les Regidories de Cultura i Infància que vol donar la benvinguda als nounats nascuts en 2018 per crear així un vincle particular amb la natura amb l’objectiu de fomentar el respecte per l’entorn.



D’esta manera, s’assigna un arbre a cada xiquet o xiqueta el més pròxim possible al seu domicili i es col·loca un taulellet de ceràmica junt a la seua soca. L’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, el regidor de Cultura Jaume Sobrevela, i la regidora de l’àrea d’Infància, Raquel Hervás, han sigut els encarregats de fer entrega, un a un, dels diplomes i llavors corresponents.



«Com a governants volem que esta proposta siga sinònim de convivència de les xicotetes però grans històries dels nostres menuts, de conscienciació per la natura i de la seua conservació i per descomptat, d’estima per les persones que són el nostre present i seran protagonistes del nostre futur com a poble», va manifestar l’alcaldessa en el seu discurs de benvinguda.