La campanya municipal del Dia de l’Orgull a València s’inspira en la música per reivindicar la diversitat

La campanya municipal del Dia de l’Orgull s’inspira enguany en la música per reivindicar la igualtat, la visibilitat, la diversitat, el respecte, la inclusió i els drets de les persones LGTBI. La campanya, que continua amb el lema ‘València, ciutat orgullosa de l’Orgull’, és “una ferramenta per afavorir la normalització, l’acceptació social i trencar els discursos d’odi”, segons ha explicat la regidora d’Igualtat, Polítiques de Gènere i LGTBI, Lucía Beamud, durant la seua presentació. L’edil ha anunciat així mateix la realització de la primera diagnosi de la realitat de la població LGTBI a València, a partir de la qual es redactarà un pla per a la diversitat sexual i de gènere. També ha informat de la primera convocatòria de subvencions a projectes que fomenten la igualtat de les persones LGTBI, que aprovarà este divendres la Junta de Govern Local, per import de 30.000 euros.

Els dies 27 i 28 de juny la façana de l’Ajuntament i les fonts del Parc Central s’enllumenaran amb motiu de la celebració del Dia de l’Orgull i quatre autobusos de l’EMT —les línies 6, 70, 95 i 99— recorreran la ciutat durant tot el mes vinilats amb imatges de la campanya. En el web https://www.valencia.es/valenciaorgullosa/ s’informarà del programa pel Dia de l’Orgull, el qual inclourà activitats als pobles de la Punta i la Torre. La regidora Lucía Beamud ha insistit que “és important fer campanyes per visibilitzar el col·lectiu LGTBI i acabar amb els estereotips que minven la qualitat de vida i els drets” de les persones lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexe. L’edil ha remarcat que “València és una ciutat orgullosa de l’Orgull, una ciutat de drets, inclusiva, diversa, que no té por de res i on totes les persones tenen cabuda”.

Durant la presentació, Beamud ha estat acompanyada del regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, i la creativa responsable de la campanya, Marina Bernabeu. Grezzi ha destacat que “des de 2016 l’EMT s’ha sumat a esta campanya vinilant els autobusos, que són uns suports visuals molt bons, perquè que fan el recorregut per tota la ciutat i poden mostrar els lemes i els missatges a tota la ciutadania perquè els conega”. Per la seua part, Marina Bernabeu ha apuntat que la campanya està inspirada en la música, “un element que sempre ha sigut de gran suport per al col·lectiu i que servix d’aglutinant social, una espècie de pegament que pot mantindre unides a persones molt dispars”, concretament en la cançó viral ‘We call it soledat’ de Rigoberta Bandini. Així, “sota el lema ‘We call it’, hem creat un crit reivindicatiu” a favor dels “drets igualitaris, la inclusió, la visibilitat, sentir-nos lliures per ser i estar en una ciutat que ens acull amb els braços cada vegada més oberts”.

NOVES ACCIONS

Finalment, Lucía Beamud ha anunciat dos accions impulsades des de la Regidoria d’Igualtat, Polítiques de Gènere i LGTBI “que es fan per primera volta a l’Ajuntament”. D’una banda, la primera convocatòria de subvencions a associacions i entitats sense ànim de lucre per a projectes que fomenten la igualtat de les persones LGTBI, que aprovarà este divendres la Junta de Govern Local i es llançarà entre els pròxims mesos de setembre i octubre. L’import total destinat a esta nova línia de subvencions és de 30.000 euros i es concedirà un màxim de 10.000 euros per projecte. D’altra banda, el consistori realitzarà la primera diagnosi de la realitat de la població LGTBI al municipi de València, a l’igual que s’ha fet en localitats com Barcelona, Pamplona o Vitoria, i a partir d’este estudi es redactarà un pla per a la diversitat sexual i de gènere a la ciutat. Lucía Beamud