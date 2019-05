La campanya ‘Recicla els teus aparells’ ha aplegat a Catarroja

Connect on Linked in

Veïns i veïnes han pogut dipositar els seus aparells tecnològics i electrònics per tal de reciclar-los.

Catarroja s’ha sumat a la campanya ‘Recicla els teus aparells’ amb la qual es pretén conscienciar a la població sobre la importància del reciclatge.

Una campanya impulsada per la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient amb la col·laboració de diferents plataformes.

Segons les dades del sector, només es reciclen entre un 15 i un 20% dels aparells elèctrics i electrònics; els altres acaben en abocadors il·legals, on no es tracten els components potencialment perillosos per al medi ambient. Per açò són necessàries campanyes com aquesta, adreçades a conscienciar a la ciutadania sobre la importància de reciclar aquest tipus d’aparells. Una iniciativa de la Generalitat Valenciana que compta amb el suport i col·laboració d’ajuntaments i de les principals plataformes de r