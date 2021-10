La campanya “Recicla els teus aparells” inaugura nova edició a Almussafes

Print This Post

Aquesta iniciativa, impulsada per la Generalitat Valenciana, té com a finalitat informar i conscienciar a la ciutadania sobre la importància de saber reciclar de manera correcta els aparells elèctrics i electrònics

La nova edició de la campanya tindrà lloc en la Plaça de l’Ajuntament el pròxim 21 d’octubre

Almussafes acollirà, dijous que ve 21 d’octubre, una nova edició de la campanya “Recicla els teus aparells”, una iniciativa que pretén traslladar als ciutadans la importància del reciclatge d’aparells elèctrics i electrònics i indicar-los com fer-lo de la manera correcta.

Impulsada per la Generalitat Valenciana, a través de la conselleria d’Agricultura i Medi Ambient, en col·laboració amb les majors plataformes del sector: Recyclia (Ecofimática, Ecoasimelec i Ecolum), ERP Espanya (European Recycling Platform), Ecolec, Ecotic, Ambilamp i Ecoraees, l’acció es desenvoluparà, concretament, en la Plaça de l’Ajuntament de 10 a 19h.

Enguany, igual que va succeir en la passada edició, l’operativa s’ajustarà a les mesures sanitàries amb motiu de la Covid-19. Per això, se substituiran les ja tradicionals bicicletes amb remolc per un punt net mòbil on els veïns de la localitat podran depositar els seus xicotets aparells elèctrics i electrònics desbaratats o en desús a fi d’afavorir la sostenibilitat del planeta. Aquest espai estarà delimitat i senyalitzat perquè els ciutadans que decidisquen acostar-se a depositar els seus *Raee´s puguen fer-ho amb les màximes garanties de seguretat.

De nou, i amb la finalitat d’animar a la ciutadania a participar, les persones que reciclen els seus aparells elèctrics i electrònics seran premiats. D’una banda, a través dels diferents sortejos entre els participants a peu de carrer, on podran guanyar diferents productes elèctrics i electrònics i per un altre, mitjançant el concurs que es realitzarà a través de les xarxes socials de Facebook (@reciclatusaparatos) i Instagram (@reciclatusaparatos) i on els usuaris podran emportar-se una Tauleta.

L’objectiu d’aquesta campanya és garantir el correcte reciclatge d’aquests aparells i traslladar als veïns la importància d’aquesta acció, ja que en moltes ocasions els aparells acaben en contenidors convencionals, afectant el planeta i augmentant el grau de contaminació. Per aquesta raó, continuem lluitant per un planeta sostenible.