La campanya valenciana de fruita d’os comença amb perspectives favorables a causa de la menor oferta per les gelades a Europa

Connect on Linked in

Aquests dies comença en el camp valencià la recol·lecció de les varietats més primerenques de fruiteres d’os i ho fa, segons l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA), amb unes perspectives favorables tant des del punt de vista productiu com comercial.

AVA-ASAJA preveu una collita valenciana de bresquilla, nectarina, prunera i nispro d’excel·lent qualitat, amb suficient calibre i sense minvaments generalitzats de producció, a diferència de l’ocorregut en l’última campanya quan les adversitats climàtiques van descendir en un 30% el volum comercial. Entre les comarques que tenen un bon comportament vegetatiu destaquen La Ribera, Els Serrans, Alt Palància i La Marina Baixa. L’albercoc, sobretot a la Vall d’Albaida, i la cirera, a la Marina Alta i El Comptat, presenten, per contra, camps amb importants minvaments de collita a causa de l’excessiva humitat. En el còmput general, l’arrancada continuada de camps a causa de la crisi de rendibilitat evita que l’aforament augmente en la Comunitat Valenciana respecte a la mitjana dels últims anys.

La temporada valenciana contrasta amb la significativa reducció d’oferta de fruites d’os que hi haurà en altres zones productores d’Espanya, França i Itàlia per les fortes gelades. Diverses comarques de Lleida, Tarragona i Osca van registrar els dies 19 i 20 de març temperatures de fins a -5 graus que van ocasionar greus danys en fruites d’os i altres cultius. El Govern de França ha declarat el ‘estat de calamitat climatològica’ després de l’onada de fred iniciada el 5 d’abril, sent les fruites d’os les més vulnerables: albercoc, nectarina, cirera, poma i pera, entre altres produccions. A la Vall del Roine es dona per segur que els sinistres en fruiters poden arribar al 90% d’una producció normal. El mateix temporal va assotar regions italianes com la Toscana, Piemont i *Lazio amb danys mitjans de fins al 80% de fruites.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, demana “calma a productors i comercialitzadors que operen en la Comunitat Valenciana perquè les condicions objectives de mercat, especialment la menor oferta nacional i europea, afavoreixen l’obtenció de preus justos per a totes les baules de la cadena, sense necessitat de sacrificar al productor com ve succeint. El taló d’Aquil·les d’aquest i altres cultius és el ruïnós preu en origen. Els agricultors ho tenim molt clar: si no obtenim una remuneració digna, continuarem deixant més i més camps sense cultivar; si en canvi rebem un preu raonable que permeta cobrir els costos de producció, llavors l’agricultura tindrà futur i ajudarà a rodar a la resta de l’economia”.

Independentment de l’evolució d’aquesta campanya que ara comença, Aguado assenyala que “la Llei de la Cadena Alimentària, en fase de reforma per part del Govern, podria millorar-se i estendre el seu àmbit d’actuació al nivell europeu, que és on tenim el nostre principal mercat d’exportació. La UE i els Estats membres haurien de consensuar la decisió de traure el sector agrari de les normes de Competència, sobretot els productes agraris peribles com les fruites d’os. No podem deixar els preus justos en mans dels abusos comercials o dels capritxos del clima, hi ha un marge de millora que depén únicament de la voluntat política”.