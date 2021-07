La Canal de Navarrés presenta la tercera fase del Pla de Dinamització Turística

Print This Post

València Turisme, Turisme Comunitat Valenciana i la Mancomunitat de la Canal de Navarrés recolzen el projecte des del seu inici en 2019

El diputat de Turisme de la Diputació de València, Jordi Mayor, el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, i la presidenta de la Mancomunitat de La Canal de Navarrés i alcaldessa de Bolbaite, Carolina Más, han subscrit aquest matí el conveni que desenvolupa la tercera fase o anualitat del Pla de Dinamització Turística de la comarca, iniciat en 2019.





L’acte s’ha celebrat en el Palau dels Comtes de Cervellón, a Anna, i ha comptat amb l’assistència de tots els alcaldes i les alcaldesses de la comarca.



Jordi Mayor ha destacat “l’aposta de la mancomunitat en aquest pla per iniciatives d’intel·ligència turística”, a més d’explicar que l’acció impulsada hui s’emmarca en l’estratègia general dels plans de dinamització turística desenvolupats amb les mancomunitats de la província per al manteniment, adaptació i millora de les destinacions turístiques consolidades, a més del creixement i el desenvolupament dels incipients, per a incrementar la competitivitat de l’oferta turística i el seu posicionament en el mercat.



El Pla de Dinamització Turística de la Canal de Navarrés naix en 2019 amb el propòsit de consolidar els 8 municipis d’interior de la comarca com a destinació turística especialitzada de qualitat, amb singularitat pròpia i una oferta diversificada, amb el suport de València Turisme, Turisme Comunitat Valenciana i la Mancomunitat de la Canal de Navarrés, i amb un finançament de 300.000 euros a parts iguals entre les 3 entitats, durant 3 anys.



El projecte millorarà la condició turística d’aquests municipis mitjançant la posada en valor nous recursos que diversifiquen l’activitat econòmica del territori i la implicació del sector privat, amb la creació de nous establiments.



La tercera fase del pla subscrita hui basa la seua estratègia a partir de la multiculturalitat de la comarca, la seua gran riquesa patrimonial, i la situació geoestratègica de la comarca, pròxima a la costa, amb l’entorn natural del Massís del Caroig i l’art rupestre llevantí declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO.



L’objectiu final és la consolidació d’un turisme estructurat sostenible i de qualitat en la zona, a més de posicionar-lo com a destinació turística intel·ligent.



Per a això, es desenvoluparan accions com la instal·lació de senyalització vehicular amb informació turística; la dinamització mitjançant un programa formatiu, la comercialització dels productes turístics i campanyes de difusió; el manteniment i la millora de senderes i de l’equipament rural; una campanya de comunicació de promoció i posada en valor de productes turístics; un sistema fotovoltaic de generació d’electricitat en paratges naturals; la generació de visites virtuals; i l’atenció a la gestió de residus.



Visita a Bolbaite



Abans de l’acte protocol·lari,el secretari autonòmic de Turisme, el director de València Turisme, Xavi Pascual, i la presidenta de la mancomunitat i alcaldessa de Bolbaiet han acudit a aquest municipi per a conèixer una de les iniciatives més significatives del pla: la implantació de l’aplicació Inventrip, una eina de senyalització intel·ligent amb la qual els turistes tenen la possibilitat d’accedir a una plataforma digital gratuïta per a conèixer en profunditat l’oferta turística de la comarca.



Lliurament de guardons





Després de la signatura del document oficial, s’ha celebrat la cerimònia de lliurament de l’IV Premi a la Innovació en la Xarxa Tourist Info de la CV a les Oficines d’Informació Turística d’Anna i Quesa, pel seu projecte de “Senyalització turística intel·ligent a La Canal de Navarrés”, a la Sala Àrab del mateix palau.