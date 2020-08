La cantautora Xiomara Abello ofereix el primer concert de les ‘Nits al Claustre’ d’agost

Connect on Linked in

L’artista castellonenca porta aquest dijous al Museu de Belles Arts de Castelló el treball discogràfic ‘Entre teles’



La setmana vinent, el 13 d’agost, el duo TéCanela omplirà d’optimisme i humor el claustre







La programació de ‘Nits al Claustre’, el cicle organitzat per l’Institut Valencià de Cultura que se celebra a l’estiu al Museu de Belles Arts de Castelló, no es deté amb el canvi de mes.



Aquest dijous, 6 d’agost, la cantautora castellonenca Xiomara Abello mostrarà “un recull d’històries, emocions i vivències expressades de la forma més sincera possible a través de la música”, explica el coordinador de l’IVC a Castelló, Alfonso Ribes.



En el seu primer treball discogràfic, ‘Entre teles’, l’artista parla d’encontres, d’aventures, de penes, de ràbia, d’amor, d’infantesa o de camins. Al remat, parla de la vida i ho fa mitjançant música amb influències que transiten dels ritmes llatins a la cançó d’autor tradicional, el folklore d’arrel valencià, la samba o la ‘bossa nova’.



Una bona dosi d’optimisme i humor



La setmana vinent, dijous 13, actuarà al claustre el duo TéCanela, format per Jano Fernández (guitarra i veu) i Ariadna Rubio (veu i flauta travessera).



Aquesta parella artística crea cançons basades en el mestissatge, en la mescla d’estils i ritmes, amb lletres carregades d’optimisme i humor, però sense deixar de banda la crítica social. Mostra d’això és el disc ‘Las dos caras del hilo’.



Ambdós concerts començaran a les 22.30 hores. L’entrada és gratuïta fins que es complete l’aforament permés.



Fins a huit espectacles a l’aire lliure



El cicle ‘Nits al Claustre’ va començar el 16 de juliol amb Elma Sambeat i conclourà el dia 29 d’agost amb ‘Polvo enamorado’, per Alberto San Juan i Fernando Egozcue.



Al llarg d’aquestes setmanes el claustre del Museu de Belles Arts acollirà huit actuacions dins d’aquest cicle, “una programació estiuenca molt variada, amb espectacles que van de la poesia al ‘jazz’ clàssic passant pel pop, el mestissatge i la música mediterrània d’arrel”, descriu Ribes.