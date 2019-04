La capital de la Ribera Alta ha celebrat el Dia Internacional del Poble Gitano.

Print This Post

L’acte ha tingut lloc a l’Ajuntament d’Alzira amb la lectura d’un manifest i la penjada de bandera al hall d’aquest.

La capital de la Ribera Alta ha celebrat per tercer any consecutiu el Dia Internacional del Poble Gitano. L’acte ha començat amb la lectura d’un manifest a les portes de l’Ajuntament d’Alzira, a l’acabar la lectura han penjat la bandera gitana al hall de l’Ajuntament.

Una commemoració amb una finaltat clara.L’acte ha estat organitzat per l’Àrea de Serveis Socials i Innovació Social de l’Ajuntament, el Projecte RIU del Centre de Salut Pública i la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana.

Per continuar amb la celebració, han continuat amb un passeig grupal pel Riu Xúquer per a procedir a la cerimònia en record de les víctimes gitanes de l’holocaust nazi. Una jornada en la qual es ret homenatge a aquest col·lectiu, que continua sent víctima de gran quantitat d’estereotips.

Per al col·lectiu celebrar aquest dia és important però també ho és que la resta donem suport a la iniciativa per poder complir l’objectiu que ells mateixos plantegen.