La carretera de Torrent-Montserrat duplicarà els seus carrils millorant la seguretat viària

Connect on Linked in

La CV-405 es desdoblegarà en un tram d’uns 8 km des del by pass de la CV-30 fins a la rotonda de Venda Cabrera

Els tràmits del projecte per a desdoblegar la carretera Torrent-Montserrat i convertir-la en una via més segura s’iniciarà durant el primer trimestre del pròxim any. Després d’una reunió entre l’alcalde Jesús Ros, al costat de la presidenta de la Mancomunitat de la Vall dels Alcalans, i els alcaldes de Montserrat, Montroi i Real de Montroi, amb el diputat de Carreteres, Rafa García, van obtindre el compromís ferm del responsable d’Infraestructures de la Diputació de València de posar en marxa els tràmits del projecte de desdoblament de la carretera CV-405 durant el primer trimestre de 2020.



Per tant, els dos carrils actuals es convertiran en quatre, la qual cosa millorarà la seguretat del vial, ja que diàriament circulen una mitjana d’al voltant de 14.000 vehicles i té un tram de corbes molt pronunciades. “Es tracta d’una actuació important que resoldrà el problema de la seguretat en aquest tram conflictiu”, ha ressaltat l’alcalde Jesús Ros. L’actuació afectarà un tram d’aproximadament 8 km (on existeixen perilloses incorporacions d’algunes urbanitzacions, com a Muntanya-Real o Tros Alt), des del by pass que incorpora la circulació a l’Autovia del Mediterrani fins a arribar a la glorieta de Venda Cabrera, rotonda que distribueix el trànsit a diferents poblacions i urbanitzacions.

L’alcalde ha manifestat la seua satisfacció, ja que després d’anys de reclamar solucions “ara existeix un compromís ferm”. Així, està programat que el tràmit administratiu del pla s’inicie a principis del pròxim trimestre, moment en el qual s’encarregarà la redacció del projecte.



Noves voreres en Sant

Gregorio Aprovechando la reunió, el diputat va anunciar a l’alcalde Jesús Ros la intenció de construir la vorera de la part dreta de la carretera des de la rotonda situada en Camí Reial fins al barri Sant Gregorio. Una mesura que també millorarà la seguretat, en aquest cas dels vianants, que, actualment, no disposen d’un espai transitable, en un lloc on existeixen habitatges i diversos comerços.