La carretera que uneix Sueca i les Palmeres registra un accident per xoc frontal de dos vehicles

La Policia Local de Sueca vol informar sobre l’accident ocorregut este matí, sobre les 7.30 hores, en la carretera CV-500 que uneix Sueca amb les Palmeres. Segons les investigacions, una distracció ha pogut ocasionar el sinistre en el qual s’han vist implicats dos vehicles, quan la conductora que es dirigia cap a Sueca ha envaït el carril contrari. Després d’esquivar el primer vehicle que s’ha trobat, ha acabat xocant frontalment contra el següent, ocupat per dos persones. Les tres, amb edats compreses entre els 30 i els 35 anys, han resultat, aparentment, amb ferides lleus i han sigut traslladades per la SAMU a l’hospital de la Ribera.



Al lloc de l’accident ha acudit la Policia Local de Sueca, qui ha intervingut en primer lloc. La Guàrdia Civil de trànsit ha emplenat l’atestat i els bombers han hagut d’actuar per a excarcerar a les persones atrapades en un dels vehicles.



Detingut per conducció temerària i superar la taxa d’alcohol permesa



D’altra banda, la Policia Local de Sueca va haver d’intervindre anit en el nucli urbà del municipi, concretament en la placeta Santo Domingo, quan van donar l’alt, i van identificar, a una persona per conducció temerària. Així mateix, els agents van procedir a requerir el vehicle judicialment després de practicar-li la prova d’alcoholèmia i superar la taxa permesa. “La Policia Local de Sueca contínua treballant, i extremant les mesures de precaució, tant en la zona marítima com en el nucli urbà, per a intentar minimitzar la sinistralitat viària després de comprovar com ha augmentat després de la fi del confinament. Continuarem treballant per a garantir al màxim la seguretat de la nostra ciutadania”, ha explicat el regidor de Seguretat Ciutadana, Carlos Ramírez.