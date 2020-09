La casa consistorial d’Almussafes renova alguns dels seus banys per a fer-los accessibles

Les obres, que s’han adjudicat per 15.898 euros, compten amb una subvenció de la Generalitat Valenciana que suposa el 45% del total invertit



En la intervenció se substituiran les portes, els sanitaris, la il·luminació i el paviment, entre altres elements

Les dues plantes superiors de l’edifici de l’Ajuntament d’Almussafes estan sent sotmeses aquests dies a una intervenció urbanística amb l’objectiu de convertir en accessibles els seus lavabos. La intervenció, adjudicada per 15.898,19 euros a una empresa local, dels quals el consistori aporta el 55% i la Generalitat Valenciana la resta, inclou la renovació total d’aquests espais. “El camí que vam iniciar en 2016 per a millorar les condicions d’accessibilitat de la ciutadania, el full de ruta del qual està recolzat per l’Agència per a la Defensa i Promoció de l’Accessibilitat (ADEPA) i la Universitat Politècnica de València (UPV), continua avant amb la mateixa força que el primer dia”, destaca la regidora d’Urbanisme, Davinia Calatayud.



L’Ajuntament d’Almussafes prossegueix amb el desenvolupament del seu Pla d’Accessibilitat Municipal, un ambiciós projecte amb el qual a poc a poc s’estan eliminant les barreres urbanístiques i arquitectòniques de tots els espais públics de la localitat. L’última actuació emmarcada en aquest àmbit és la que s’ha posat en marxa a l’interior de la casa consistorial, on aquests dies s’està procedint a l’adequació dels lavabos de la primera i la segona planta perquè complisquen els requisits establits en l’actual normativa d’accessibilitat.



Les obres, que es van iniciar la setmana passada i compten amb un pressupost total de 15.898,19 euros, consisteixen en la renovació completa dels citats banys, incloent la substitució dels barandats, els sanitaris, la il·luminació, el paviment, les portes d’accés i els accessoris necessaris per a permetre la seua utilització per part de persones amb problemes de mobilitat, com les barres de suport i el polsador d’emergència, entre altres elements. L’Ajuntament finança el 55% de la intervenció, mentre que el 45% restant el sufraga la Generalitat Valenciana gràcies a una subvenció concedida a través de la Conselleria de Presidència.



Intervenció

La primera de les tasques desenvolupades en la intervenció ha sigut l’enderrocament de tots els elements interiors dels banys per a adequar l’espai i permetre l’execució d’uns nous amb lavabo i vàter en cadascun d’ells. Per a això, s’han demolit els barandats d’accés i de distribució interior, la fusteria existent, els aparells sanitaris, els accessoris, el fals sostre, el paviment ceràmic i el revestiment de parets. Així mateix, també s’ha desmuntat la xarxa elèctrica i la de fontaneria, en aquest cas en la part en la que es modifica la ubicació dels aparells sanitaris per a executar els quatre buits en el forjat existent que serviran de connexió de la nova ubicació dels vàters i els lavabos.



A continuació, s’iniciaran els treballs d’obra de paleta necessaris per a l’habilitació dels nosu lavabos, fase en la qual s’executarà un nou barandat de tancament, s’instal·laran les portes, que seran corredisses, l’enrajolat de parets, la col·locació del paviment ceràmic i del fals sostre, l’arrebossat de la part externa de l’envà de tancament, amb els seus corresponents sòcols, i la resta dels acabats i pintures necessaris tant a l’interior com a l’exterior. Finalment, es col·locarà un vàter i un lavabo per bany i la resta dels accessoris necessaris per al funcionament d’aquests espais, com les lluminàries, els endolls, dues barres de suport i polsadors d’emergència, seguint les instruccions recollides en els plans del projecte, que està executant l’empresa local Construcciones y Rehabilitaciones Tot Obra, S. L.