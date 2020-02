La Casa de Cultura de Burjassot acull la celebració de l’acte de commemoració del 196 Aniversari de la Policia Nacional

Connect on Linked in

La Casa de Cultura de Burjassot ha sigut el lloc triat per part dels components de la Comissaria Local de la Policia Nacional de Burjassot- Godella per a celebrar l’acte de commemoració del 196 Aniversari de la pròpia Policia Nacional. A l’acte no van faltar l’Inspector Cap, Cap de la Comissaria Local de Burjassot -Godella Alfredo Talavera Zuil, que va estar acompanyat de l’Alcalde de Burjassot, Rafa García i del Regidor de Policia i Protecció Civil, Juan Manuel Hernando.

L’Alcalde de Burjassot, Rafa García, va ser l’encarregat de donar la benvinguda a tots els presents en l’acte, destacant el valor de la Policia Nacional, consolidada en el temps. El màxim representant municipal va remarcar també amb les seues paraules els seus principis forts i renovats i el seu gran servei cap a la societat, havent evolucionat i modernitzant-se amb professionalitat i amb un clar suport al públic. Així mateix va destacar la importància de l’ingrés de la dona en les files de la Policia Nacional, mostrant així el seu compromís per la igualtat de gènere.

Per part seua, l’Inspector Cap, Cap de la Comissaria Local de Burjassot -Godella Alfredo Talavera Zuil, va realitzar durant la seua intervenció un recorregut històric de l’evolució de la Policia Nacional des de la seua creació en 1824 per part del Rei Ferran VII, denominant-se en aqueix moment Policia General del Regne, fins a l’actualitat, destacant la seua capacitat d’adaptar-se a les exigències de la societat a cada moment, sent el cos policial d’àmbit estatal més antic. Així mateix va destacar la voluntat de compromís públic i l’afany per garantir una convivència segura entre tots els espanyols, protegint els seus drets i llibertats, en el marc d’una institució vital, dinàmica i moderna i tenint com a referent fonamental la Constitució Espanyola. D’igual manera, va destacar també l’aposta per la igualtat de gènere de la Institució comptant amb la taxa de dones més alta dins de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, amb funcionàries en totes les escales i categories.

Per a finalitzar l’acte, es va realitzar un emotiu homenatge a tots els funcionaris morts en acte de servei, on el funcionari de la Comissaria de Burjassot- Godella, Pablo Raga va cantar la cançó “La mort no és el final”. Després d’aquesta, Raga també va interpretar l’Himne de la Policia Nacional.

L’acte va comptar també amb la presència de diferents membres de la Corporació Municipal, autoritats locals i representants del teixit empresarial i associatiu de Burjassot.