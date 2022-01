La Casa de Cultura represa la seua programació d’exposicions

Print This Post

La Casa de Cultura de Burjassot serà de nou punt de trobada per als amants de l’art. El citat espai municipal reprendrà, amb totes les mesures sanitàries establides, la seua programació d’exposicions dilluns que ve 17 de gener. La mostra es podrà visitar e l’horari habitual de la Casa de Cultura, de dilluns a divendres de 9.00 a 21.00 hores.

Des de la Regidoria de Cultura i Joventut, dirigida per Javier Naharros, s’ha estat treballant al llarg d’aquests mesos per a donar l’oportunitat als artistes locals i d’altres municipis de reprendre les seues mostres a la Casa de Cultura; exposicions que, en molts casos, han suposat l’inici de les seues carreres en el món de l’art.

Així, la Sala d’Exposicions començarà l’any amb la seua activitat habitual, en una part d’aquesta, de mans del Col·lectiu de Pintors Valencians que, sota el tema “Contrastos”, exposaran les seues creacions del 17 al 28 de gener i del 31 de gener a l’11 de febrer.

En tots dos casos, el col·lectiu mostrarà obres realitzades en acrílics i oli sent els primers a exposar les seues obres Encarna Albert, José María Cestero, José María Escrivà, Mariam Ferrús i Leopoldo Oltra. Els passaran el testimoni a Paqui Armero, Liliana Palaia, Cel·lestí París i Paco Sanchis.

El Col·lectiu de Pintors Valencians naix de l’amistat d’aquests nou creadors que es van conéixer en la Facultat de Belles arts en les seues classes sènior. Moguts per les seues ganes d’aprendre, de crear noves obres i de mostrar la seua evolució artística al llarg d’aquests anys, s’han llançat a exposar les seues obres en diferents llocs i, entre ells, Burjassot, on estava prevista la seua mostra en 2020 però, a causa de la pandèmia, no es va poder realitzar.

Ara, els amants de la pintura, tenen l’oportunitat de veure dues exposicions de “Contrastos”, cuidades i de gran qualitat, a la Casa de Cultura.