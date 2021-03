La Casa de la Cultura d’Alzira inaugura, Apunts de viatge

Connect on Linked in

La Casa de la Cultura d’Alzira inaugura dimarts 16 de març a les 19 h, Apunts de viatge, de l’artista d’Ontinyent Cesc Biosca que podrà ser visitada fins el 20 d’abril 2021.

L’exposició està composta per una trentena d’obres que mostren diversos llocs del món, temes mitològics com el d’Aracne, escultures i també alguns llocs i paisatges emblemàtics d’Alzira, que encara que han estat pintats, fotografiats, filmats, cantats… no havien estat teixits a mà.

Cesc Biosca porta molts anys experimentant amb les possibilitats creatives que ofereixen materials com llana, cotó, fils, teles… amb els quals composa sorprenents obres tant de caràcter figuratiu com peces més avantguardistes i conceptuals que prenen forma de tapissos a paret, d’escultures o d’instal·lacions espectaculars pensades per a cada espai on exposa.

El regidor de Cultura, Alfred Aranda, al text que introdueix el catàleg, presenta a Cesc com “un artista al que li agrada jugar amb les textures, amb els materials, amb els espais… Els seus tapissos estan ben vius; són juganers i provocadors, però també divulgatius perquè conten històries, mites i llegendes. I també són poètics i misteriosos. En la seua obra, crida especialment l’atenció l’ús intencionat de colors molt vius i potents, provocadors i tendres. També combina peces en blanc i negre; una aposta innovadora i arriscada que no deixa indiferent”.

L’exposició s’acompanya de la projecció Terra i patrimoni on Cesc mostra el procés de creació dels quatre tapissos d’alt lliç dedicats a la Torre dels coloms del monestir de la Murta, l’aqüeducte, el Pont de ferro i l’Ouet, des de la col·locació de l’ordit, el dibuix de l’esbós i el procediment de teixidura.

Amb el seu treball, Cesc, posa en valor el treball dels teixidors i aconsegueix elevar esta artesania tradicional com és la confecció de tapissos a una autèntica disciplina artística que li ha reportat importants reconeixements. La seua obra s’ha exposat nombroses vegades a Espanya, França, Itàlia i Portugal i va representar Espanya en la triennal internacional de Polònia 2001.

Paral·lelament, la Regidoria de Cultura ha organitzat una sèrie de visites, guiades pel propi autor, adreçades a descobrir als xiquets i xiquetes d’Alzira l’ancestral treball d’ estos professionals i les possibilitats creatives que ofereixen els materials tèxtils.

Horaris de visita de l’exposició fins el 20 d’abril

De dilluns a divendres de 18:00 a 21:30 hores

Dissabtes d’11 a 13’30 i de 18:00 a 21:00 hores

Diumenges i festius tancat