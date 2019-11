La Casa de la Dóna acull la jornada “La web del Ajuntament de Torrent: fàcil i accessible”

Print This Post

La Casa de la Dóna va acollir el passat 31 d’octubre la jornada “La web del Ajuntament de Torrent: fàcil i accessible”, una cita per a donar a conéixer la pàgina web del consistori que fa la vida més fàcil a les ciutadanes i ciutadans, amb la intenció d’avançar per la igualtat, especialment, per a aquells que tenen diversitat funcional.

La jornada va consistir en un taller de difusió i formació de la usabilitat de les eines d’accessibilitat web del programa inSuit, disponibles en la pàgina municipal per als treballadors i treballadores de l’ajuntament, que es van posar al dia de totes les possibilitats del portal adaptat a les necessitats de la població. El regidor d’Atenció a les Persones, José Antonio Castillejo, i el regidor de Medi Ambient, Francisco José Arnau, es van reunir el públic assistent.