La Casa de la Dóna de Torrent acull l’exposició “Imatges per a un món solidari”

Amb motiu del Dia Internacional d’acció per la Salut de les dones es va inaugurar ahir l’exposició de la ONGd Solidaritat Valenciana que desenvolupa projectes internacionals d’atenció a la salut de les dones

L’Ajuntament de Torrent i Casa de la Dóna han col·laborat amb la ONGD Solidaritat Valenciana per a organitzar una exposició fotogràfica que reuneix imatges del treball que els voluntaris i voluntàries estan realitzant per a millorar la salut de la població en general, fent especial èmfasi en l’atenció a la dona, referent a la seua salut sexual i reproductiva, una iniciativa que s’emmarca en els treballs de sensibilització amb motiu del 28 de maig, dia internacional d’acció per la salut de les dones.

L’acte va ser presentat per la regidora d’Igualtat, Marina Olivares, que va reconéixer la importància d’aquesta mena d’esdeveniments en els quals es dóna a conéixer a la societat, a través de les imatges quotidianes, els projectes d’atenció integral que es duen a terme en poblacions allunyades i comunitats mancades de servei sanitari. Per part seua, l’alcalde Jesús Ros es va dirigir també als presents a aquest acte d’inauguració de l’exposició fotogràfica per a agrair la labor dels membres d’aquestes organitzacions, perquè al mateix temps que s’ocupen d’esmenar les mancances d’aquestes comunitats, aconsegueixen acostar al públic general una visió de la realitat que viuen les societats en vies de desenvolupament. Va recordar, a més, que l’ajuntament sempre ha manifestat interés a donar suport a aquests projectes solidaris, ja que des d’ells s’arriba directament a cobrir les atencions bàsiques i es potencien els projectes de millora de la població més vulnerable.

Encara que l’objectiu principal és oferir atenció sanitària a la dona en totes les etapes de la seua vida, el treball d’aquesta organització es complementa amb tallers de formació centrats en el foment de les relacions humanes i socials construïdes des del respecte i la solidaritat amb les dones.

Finalment, els responsables de l’organització Solidaritat Valenciana van voler aprofitar l’ocasió per a comentar altres projectes urgents en els quals s’atenen les necessitats nutricionals i pedagògiques de la població infantil d’aquestes zones rurals.