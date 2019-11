La casa de la Dona de Torrent, lluita per la Igualtat

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Les dones empresàries de Torrent, lluiten per la Igualtat





La casa de la Dona de Torrent acull la jornada del Comerç per la Igualtat, una iniciativa duta a terme per les dones empresàries de Torrent que volen conformar una xarxa de comerços adherits a aquesta iniciativa, que tracta de lluitar contra qualsevol violència o discriminació en el món empresarial i xicotet comerç cap a la dona

Marina Olivares Regidora d’Igualtat de l’Ajuntament de Torrent, representa al consistori en aquest acte , donant de forma total el suport de l’Ajuntament