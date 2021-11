La Casa de la Joventut de Catarroja continua avançant per a poder estar en marxa en la tardor de 2022

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Catarroja ha licitat la reforma de la Casa Museu Alfonso perquè es convertisca en un espai per a albergar tallers i activitats juvenils



L’Ajuntament de Catarroja fa un nou pas perquè la Casa Museu de l’escultor Alfonso es reconvertisca en un espai destinat a la joventut del municipi. Recentment s’ha aprovat la licitació d’una reforma del recinte que s’ha pressupostat en 1,2 milions d’euros, les obres dels quals pretenen estar acabades en la tardor de 2022.



El projecte, que significarà que la joventut de Catarroja puga comptar amb un espai per a poder desenvolupar activitats i millorar les accions a realitzar en aquest àmbit, serà costejat íntegrament per fons municipals. La licitació recull crear en la planta baixa una sala navegació ràpida i una altra polivalent, amb connexió wifi, màquines de «vending» i mobiliari. Al pati interior es cobrirà la piscina i s’integrarà en l’espai. La sala destinada anteriorment al taller de l’escultor Alfonso es condicionarà per mòduls i es dotarà de material com a altaveus que podran usar els joves sota petició, a més de banys accessibles.

Dins d’aqueixa accessibilitat, també es contempla la instal·lació d’un ascensor. La segona planta, que abans era l’habitatge de l’artista, es reconvertirà en aules taller per a organitzar activitats destinades per a joves, a més d’una zona de coworking, una cuina i taquilles.



Pel que fa a la reconversió del recinte, cobra gran importància la gestió del patrimoni cultural del mateix, cedit per l’escultor Alfonso i que es troba ara mateix exposat. Es tracta d’unes 150 obres que han sigut valorades en 705.200 euros, gran part de les mateixes de propietat municipal després del conveni signat entre l’ajuntament i la família de l’escultor, en la qual es va acordar que l’alt cost del manteniment d’aquestes obres es compensaria amb la cessió de part d’elles. Per a complir amb la conservació d’aquest patrimoni, però també aprofitar l’espai per a ús juvenil, el consistori situarà les obres que, ja són de la seua propietat, en diferents edificis municipals com el TAC, l’ajuntament o el centre de salut. La custòdia de la resta de les obres està ara en negociació entre el consistori i la família de l’escultor.