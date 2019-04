La Casa de la Mar celebra una nova edició de ‘Casa Corona’ a Paiporta

Connect on Linked in

Música, gastronomia, esport i art s’uneixen en huit setmanes d’activitats

La Casa de la Mar de la Patacona acollirà ‘Casa Corona 2019’, huit setmanes de música, gastronomia i tallers al costat de la platja. Del 2 de maig fins al 22 de juny, els i les assistents podran gaudir l’actuació de fins a 15 grups de música nacional de tota classe de gèneres: des del pop fins al jazz, passant pel rock, reggae, electrònic o folk.

Destacarà la presència d’artistes femenines com Soledad Vélez, Mow, Cintia Lund, Bely Basar-te i Roxane Arnal. S’explicarà, a més, amb l’actuació de Smile, Polock, Santero y los muchachos, Bob Lazy, Badlands, El Hombre Viento, Junior Mackenzie,

Mediterranean Roots i Luis Prado, ex líder de Sr Mostaza. Els concerts seran en la seua majoria gratuïts, només serà necessari inscriure’s a la web www.cervezacorona.es/casa-corona/2019/valencia i arribarà un email de confirmació que serà la invitació per a entrar. Açò no garantitza una lloc, ja que s’adjudiquen per ordre d’arribada, per la qual cosa La Casa de la Mar recomana arribar amb antel·lació. Per la seua part, els concerts de Smile, Soledad Vélez i Bely Basarte costaran entre 8 i 10 euros.

A més de la música en directe, qualsevol que s’acoste a la Casa de la Mar podrà gaudir d’activitats esportives de diversa índole, com a classes de surf, longboard, teles acrobàtiques i ioga, o tallers de creativitat, així com exhibicions d’art amb la il·lustradora valenciana Carla Kasseroler o el col·lectiu Tape Art Valencia.

La gastronomia també tindrà protagonisme durant les pròximes setmanes, ja que La Casa de la Mar organitzarà sessions de ‘Brunch & Jazz’, una proposta per als diumenges en la qual gaudir d’un esmorzar/dinar amb música jazz en directe.

L’esdeveniment compta amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alboraia.