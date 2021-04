La Casa de la Música de l’Alcúdia compleix 30 ANYS

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Fa 30 anys que la música a l’Alcúdia va trobar la seua casa. Una casa on aprendre, on compartir, on somiar i, sobretot, crear. Crear història viva d’un poble que està camí de celebrar els seus 770 anys.

Aquesta casa va tardar, però arribà. Dónes de la fundació de la banda de música l’any 1844, aquesta ha anat a allotjant-s’en diversos locals, adaptant-s’a els necessitats i lluitant també contra els adversitats. Cada casa, cada seu, ha marcat la seua història. La primera seu de la Banda de Música va ser al carrer Barrera, conegut actualment com el carrer Còlon. L’any 1884, van haver d’abandonar aquesta seu i és va traslladar a assajar als trulls i els almàsseres que tènia Vicent Boix en l’antic Camí Reial, avui en dia el carrer Joan Baptista Osca.

Però, la banda necessitava una seu pròpia, ja que continuava creixent i, al voltant de 1891, la seu de la Banda és traslladà a un local que és construeix sobre un terreny annex a l’església, el mateix que en algun temps havia sigut el cementeri del poble. Un dels locals més estables que va tindre la banda fou un local d’acadèmies, el “Musical”. Aquest local, situat al carrer València, el van estrenar els músics l’any 1934. En 1962, després d’un nefast procés judicial, els músics és van veure obligats a abandonar-el.

La banda que, anys abans, havia guanyat el primer premi de la Secció Especial veia caure el nom de músics, al voltant d’una vintena, és quedava de nou sense llar. Uns mesos després d’haver d’abandonar l’antic local, en van comprar un de reduïdes dimensions. Aquest hi estava ubicat al carrer Mossèn Marqués.

A partir d’aquest moment, i amb Arturo González com a director, la projecció va augmentar, i el treball diari i l’entrada de músics joves va revitalitzar la banda. Al temps, la banda va trobar una nova llar dalt de l’antic magatzem d’abonaments de la cooperativa.

Antic magatzem de la Cooperativa. Casa de la Cultura.

L’any 1987 és va inaugurar la Casa de la Cultura i, a partir d’aquest moment, la banda assaja a l’actual sala Ovidi Montllor. La construcció de la Casa de la Cultura atorga a la banda una sala en millors condicions per poder practicar la seua música, així com també una sala d’auditori.

4 anys va estar allotjada la banda a la Casa de la Cultura ja que, l’any 1991, li tènia preparada una gran notícia.

El 27 d’abril 1991 és va inaugurar la Casa de la Música, celebrant una gran festa al pati, ambientats amb els

peixos “Com les pròpies roses” i “El tio Ramon”, interpretades pels músics de la Filharmònica Alcudiana. És van crear aules i espais amples per poder realitzar assajos d’agrupacions nombroses, així com espais destinats a la secretària del centre i,

també per a la memòria arxivística de la banda de música.

En 30 anys, l’edifici ha viscut nombroses remodelacions i adaptacions, així com la creació d’una sala d’audicions, el condicionament acústic dels aules, l’ampliació de l’aulari i la dotació de nous mitjans que faciliten l’aprenentatge de la música en els nostres temps.