La Casa del Bou ja forma part de Riberana

El projecte Riberana que naix desde la Mancomunitat Ribera Alta, tracta d’impolsar el partrimoni amb distints formats com com visites virtuals, vídeos 360, fotografies, on es mostren diversos elements que formen part de la riquesa del patrimoni natural, arqueològic, bibliogràfic, museístic i immaterial dels municipis de la Ribera.

En esta ocasió Riberana ha apostat per la mitica Casa del Bou d’Albalat de la Ribera, seu de la presentació d’esta iniciativa despres de la seua reconstrucció

La Casa del Bou a Albalat de la Ribera, del segle XVIII, passa per ser la casa particular més antiga de la localitat. Deu el seu nom al capdavant de bou que presideix l’entrada principal en la seua part interior. L’edifici destaca no sols pel seu valor històric és una de les poques cases senyorials que es conserven en la localitat sinó també pel seu valor arquitectònic i tècnic: es tracta d’una casa rural compacta de pisos paral·lels a la façana i un eix transversal centrat en la planta

Txema Pelàez President de la Mancomunitat de la Ribera, reconeix que malgrat que Albalat pertany a la Ribera Baixa, en estos casos i quan es tracta de patrimoni no tenen cabuda les diferencies

El catàleg d’elements digitals de RIBERANA està continuament actualitzant-se amb museus, paratges naturals, patrimoni oral

Per a contribuir a la preservació del patrimoni, la Mancomunitat de la Ribera Alta ha documentat el seu treball i editat una guia del departament de Patrimoni, per a que unes altres entitats locals puguen replicar la nostra experiència. La guia descriu de manera documentada la metodología utilitzada i està disponible en valencià, en castellà i en anglés