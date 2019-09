La Casa Jove La Torta convida la joventut picassentina a deixar-se la motxilla a casa i aprendre d’una forma nova i divertida

Print This Post

L’objectiu de la Casa Jove La Torta és i ha sigut sempre motivar l’alumnat de Picassent perquè utilitze les instal·lacions que oferix l’Ajuntament de Picassent per a estudiar i formar-se. Ara, l’aula d’estudi proposa una altra via per a animar la gent a aprofitar millor el temps d’estudi. Noves tècniques d’aprenentatge perquè l’alumnat estudie de forma dinàmica, coneixent els seus punts forts i les seues debilitats i així saber enfocar de millor manera les hores de memorització. Un espai d’aprenentatge de tècniques d’estudi des d’un punt de vista divertit i creatiu, sense necessitat de deures, només amb les ganes d’aprendre a millorar.



S’oferixen dos grups d’estudi, segons l’edat de l’alumnat: un d’ells els dimarts de 17 a 18.15 h, per a xiquets i xiquetes de 8 a 11 anys; i el segon grup els dijous, a la mateixa hora, per a joves de 12 a 16 anys. Apunta’t i aprofita millor el teu temps d’estudi amb estes noves tècniques d’aprenentatge!