La Casa-Museu Blasco Ibáñez renova l’exposició de la primera planta amb nous elements i peces restaurades

Connect on Linked in

La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, ha visitat la primera planta de la casa-museu Blasco Ibáñez que obri hui al públic després d’una renovació completa de l’espai, on s’ha introduït un nou discurs expositiu, s’han incorporat noves peces a l’exposició i s’han restaurat alguns dels elements que ja estaven abans d’esta intervenció. A més, s’ha canviat tota la il·luminació i s’ha instal·lat nova cartelleria informativa de gran tamany. L’actuació ha tingut un cost de 35.000 euros, que se suma a la que ja es va fer mesos arrere en la planta baixa, que va costar altres 35.000 euros. En total, l’Ajuntament ha invertit 70.000 euros en la remodelació del museu.

L’element central de l’exposició de la primera planta és la taula-escriptori de Vicente Blasco Ibáñez, sobre la qual redactava en el despatx del diari El Pueblo. Ocupa un lloc principal, situada a l’entrada de la sala i orientada cap a la mar Mediterrània. Les peces s’han distribuït en quatre seccions temàtiques: La faceta d’escriptor de Blasco, la seua família, els seus amics, i els homenatges rebuts al llarg de la història. La procedència dels objectes va contextualitzada per un discurs explicatiu concretat en diferents panells.

La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, ha explicat que «a més de la redistribució dels fons pertanyents a l’escriptor i a la seua família, hem dedicat un lloc especial a reivindicar els vincles amistosos i professionals de Blasco Ibáñez amb artistes valencians de la talla de Sorolla, els Benlliure i Segrelles».

En l’apartat de la faceta d’escriptor de Blasco, a més de la seua taula del diari El Pueblo, s’han incorporat exlibris de Blasco, ulleres de lectura o una pipa de la seua propietat. En la zona dedicada a la família, hi ha objectes que li va regalar la seua dona, María, altres adquirits en els seus diversos viatges (ventalls, llibretes, bosses de seda, joies…) I també hi ha objectes propietat de María, com una medalla del seu naixement o dos prismàtics per a anar al teatre.

En la part on es relata la seua relació amb els amics, destaca una fotografia de l’any 1896, feta a Milà, en una festa que va organitzar el propietari de l’empresa de màquines de cosir Singer. Esta fotografia havia sigut mal datada i no estava ben identificada, però ja s’han resolt les incorreccions. També es poden trobar il·lustracions que el seu amic José Benlliure va realitzar per a il·lustrar la novel·la ‘La Barraca’, així com un retrat de Blasco Ibáñez fet per Mariano Benlliure, i el conegut quadre de Fillol a Blasco a la platja de la Malva-rosa, de 1900.

Finalment, en l’apartat dels homenatges, trobem diverses peces restaurades, com un ventall on apareix Blasco retratat, unes medalles amb l’efígie de l’escriptor o, fins i tot, un pin on apareix retratat. També peces de ceràmica en relleu elaborades en 1933, després de la seua mort, la qual cosa demostra la seua popularitat i com perviu en l’imaginari col·lectiu després de la seua mort.

La regidora Glòria Tello ha explicat que «el museu ara disposa d’un recorregut expositiu, caracteritzat per la coherència i la connexió lògica dels diferents moments vitals de Blasco, cosa de la qual abans mancava per complet, ja que hi havia una sèrie de peces sense cap sentit recognoscible».

Tello ha indicat que «des del govern municipal de Joan Ribó estem apostant molt per la figura de Blasco, donant-li la rellevància que mereix i la importància que ha de tindre un personatge tan prolífic i polifacètic, un dels valencians més internacionals que hem tingut».