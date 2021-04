La Càtedra de Cultura Empresarial i el Club d’Empreses Responsables i Sostenibles signen un conveni de col·laboració per a fomentar la sostenibilitat i la implantació dels ODS en les empreses valencianes

Una de les primeres accions serà un estudi de les empreses que formen part del patronat de la Càtedra i empreses sòcies del CE/R+S per a comprovar el grau d’informació i preparació en matèria de responsabilitat social i sostenibilitat.

La Càtedra de Cultura Empresarial de la Universitat de València i el Club d’Empreses Responsables i Sostenibles de la Comunitat Valenciana (CE/R+S) han signat un conveni de col·laboració per a fomentar la sostenibilitat i la implantació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en les empreses valencianes. L’acte protocol·lari de la signatura va comptar amb la presència de Carlos Pascual, president del patronat de la Càtedra, Fernando Ibáñez president de CE/R+S, Isabel Castillo directora del CE/R+S, Encarna Mazón, directora de la Càtedra i José María Peiró catedràtic emèrit de la Universitat de València.

Una de les primeres accions serà un estudi de les empreses que formen part del patronat de la Càtedra i empreses sòcies del CE/R+S per a comprovar el grau d’informació i preparació de les mateixes davant els nous reptes en responsabilitat social i sostenibilitat i davant l’extens marc regulador i la bateria de polítiques públiques en la matèria i, d’acord amb això, com gestionar els impactes i les expectatives dels seus grups d’interés. La informació obtinguda proporcionarà una visió general de la situació de les empreses valencianes i serà la base per a noves actuacions.

Per a Carlos Pascual, president de la Càtedra de Cultura Empresarial, la signatura del conveni té un objectiu doble. “Aquest acord és molt important perquè sumem les empreses de les dues entitats amb una intenció comuna de créixer internament com a grup per a millorar la sostenibilitat i el compromís de les empreses que formen part del nostre patronat i de la seua assemblea. Però, al seu torn, si aquestes mesures, preses amb responsabilitat pròpia, són exemplaritzants per als altres complirem una doble funció perquè serà molt interessant per a la societat valenciana en enviar missatges d’experiència pròpia i real”, ha explicat.

Fernando Ibáñez, president de CE/R+S, ha reconegut que “aquest conveni va permetre integrar-se encara més en el teixit empresarial valencià juntament amb una organització tan prestigiosa com la Càtedra de Cultura Empresarial”. “Volem posar a la seua disposició tota la nostra experiència en tots aquests anys per a ajudar-los a complir els seus objectius. Creiem que és un pas molt important de les empreses de la Comunitat Valenciana cap a l’objectiu comú de la transformació sostenible i l’adaptació a les nous requisits i tendències internacionals i, per què no, liderar a nivell nacional aquesta transformació que s’està donant en el teixit empresarial”, ha comentat.

Amb aquesta iniciativa, el patronat de la Càtedra de Cultura Empresarial format per 50 empreses valencianes reforça el seu compromís amb la Responsabilitat Social Corporativa. La comissió de Sostenibilitat de la Càtedra està formada per les empreses Balearia, Global Omnium, Jeanologia, Zubi Labs i Llibertes 7.

Per la seua part el CE/R+S àmplia amb aquest conveni l’objectiu de promoure i impulsar la responsabilitat social i la sostenibilitat empresarial, matèria en la qual s’ha consolidat com un referent a la Comunitat Valenciana en els seus quatre anys d’existència aconseguint la xifra de 30 socis.