La Cavalcada de Falles d’Alberic consciencia contra el canvi climàtic o el maltractament animal

Gran espectacle el que van oferir les comissions falleres d’Alberic amb la Cavalcada de Disfresses, que va omplir els carrers de la localitat de color i alegria però també de denúncia social i política, per exemple per a criticar el tracte que l’ésser humà està oferint al planeta terra o als animals, amb el seu maltractament en els circs. Les sis comissions van desfilar en un abarrotada cavalcada que va guanyant pes amb el pas dels anys, secundades a més per la carrossa de la Fallera Major d’Alberic, María José Fernández, i la seua Cort d’Honor. Els primers a eixir van ser els representants de la Falla Verge de l’Assumpció, que, amb el seu lema “El món és un circ” van criticar alguns comportaments que porten a la discriminació de parts de la societat però van acabar llançant un missatge d’optimisme per a continuar intentant construir un món millor. Per part seua, la Falla El Fallo va desfilar amb

“La fi del circ amb animals” i van criticar el maltractament animal que encara es dóna en alguns espais de suposada expressió artística. La Falla Lo Millor, per part seua, va defensar un lema contundent: “No hi ha tant de circ per a tant de pallasso”, amb una àcida crítica a la situació política del país i les reiterades eleccions que es van donar en pocs mesos. A continuació van desfilar els fallers de la Falla L’Amistat que, amb l’exemple dels recents incendis massius a Austràlia, van denunciar l’acció humana contra el planeta i van exigir majors mesures per a protegir el medi ambient. La Falla El Corral també va voler llançar un missatge de complicitat amb el planeta i amb una espectacular posada en escena, va reproduir el món de la televisiva “Juego de Tronos” per a criticar que, si no es cuida el medi ambient, s’acaba el joc. Finalment, la Comissió Local Fallera va desfilar baix el lema “La Mar de plàstic”. Centenars de fallers i falleres amb referències a la mar per a criticar l’estat dels oceans per la contaminació.

La carrossa de la Fallera Major d’Alberic va tancar la jornada festiva i la comissió guanyadora es coneixerà el 7 de març durant la celebració del Concurs de Paelles de la Junta Local Fallera de la localitat.