La Cavalcada de Reis d’Almussafes creix per a oferir el millor espectacle familiar

Aquesta edició, que novament s’ha programat per al 5 de gener, se sumen noves actuacions contractades per l’Ajuntament i més associacions locals



El recorregut començarà per primera vegada a l’església parroquial, on el sacerdot de la població, D. Andrés Chornet, beneirà l’or, l’encens i la mirra



Més de 220 persones desfilaran durant la celebració, que canvia el seu itinerari per primera vegada en molts anys



Aquest diumenge 5 de desembre arriben els Reis Mags a Almussafes i l’Ajuntament ha organitzat una rebuda que pretén ser la més especial dels últims anys. Per primera vegada, Sas Majestats Melcior, Gaspar i Baltasar entraran a l’església parroquial perquè el sacerdot, D. Andrés Chornet, beneïsca l’or, l’encens i la mirra. Altra novetat és que el citat temple serà el punt d’arrencada de la cavalcada, que passarà pel carrer Major, el passeig del Parc, l’avinguda Paral·lel i els carrers Literat Azorín i Ausiàs March. La fi de festa serà, com sempre, a l’esplanada del Centre Cultural. Enguany s’incrementen el nombre d’espectacles contractats pel consistori i el d’associacions col·laboradores. L’objectiu d’aquestes novetats és, segons la regidora de Joventut, Belén Godoy, “donar-li a l’acte una major espectacularitat”.



“És la nit més màgica de l’any i a Almussafes volem que eixe ambient festiu i d’il·lusió propi d’aquesta commemoració es visca més intensament si cap en el municipi”, explica la regidora de Joventut, Belén Godoy, sobre els nombrosos canvis amb els quals arriba la Cavalcada de Reis d’aquest 2020. Després de diversos anys amb el mateix format, l’Ajuntament ha decidit donar-li una volta a aquesta activitat i transformar-la en un esdeveniment “que implique un major nombre de persones i que estiga en la línia de la tradició que vol mantindre’s amb aquesta festivitat”, assenyala l’edil.



Les dues principals novetats de la celebració d’aquest 5 de gener estan relacionades amb el recorregut i la participació de la parròquia Sant Bertomeu Apòstol en la iniciativa. De fet, la cercavila començarà per primera vegada a l’interior de l’església de la població, on els tres Reis Mags entraran perquè el rector, D. Andrés Chornet, beneïsca l’or, l’encens i la mirra. Després d’aquesta cerimònia, oberta a tota la ciutadania i prevista per a les 17.30 hores, s’iniciarà el tradicional itinerari pel nucli urbà. En aquesta ocasió, Sas Majestats eixiran de la plaça Major, on està situada l’església, i recorreran la principal via de la localitat, el carrer Major, per a posteriorment prendre el passeig del Parc, l’avinguda Paral·lel i els carrers Literat Azorín i Ausiàs March per a concloure, com és costum, a l’esplanada del Centre Cultural.



En aquest trajecte, els Reis estaran acompanyats per diferents grups. Obrint la comitiva estaran els músics de la Batukada Bloco Loko, als qui seguiran els xiquets, xiquetes i adolescents del Consell de la Infància i d’altres col·lectius muntats en un tren turístic. També participaran activament en aquesta festa les alumnes dels cursos municipals de Bollywood i dansa del ventre, Dansaires del Tramusser, la Falla Mig Camí, la Colla d’Almansáf, Clavaris i Clavariesses i la Reina de les Festes, Yolanda López, i la seua Dama d’Honor, Miriam Marco, que estaran acompanyades per diverses amistats. Així mateix, el consistori augmenta el nombre d’espectacles contractats “per a donar-li a l’acte una major espectacularitat que segur es reflectirà en l’ambient que es respire aqueixa vesprada als carrers d’Almussafes”. En total, formaran part de l’acte més de 220 persones.



Una vegada a l’esplanada del Centre Cultural, els Reis Mags repartiran als xiquets i xiquetes que s’acosten a l’escenari instal·lat en els voltants un xicotet regal commemoratiu. “Des de l’executiu municipal animem a tota la ciutadania a unir-se a aquesta festa tan entranyable i donem les gràcies a totes les entitats que s’han implicat per a fer la cavalcada més gran, emotiva i divertida”, conclou Godoy.