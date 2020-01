Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Enguany comptarà amb nous personatges, com Dolça, la Caramel·lera Reial, i «es consolida com un espectacle artístic de carrer amb personalitat i identitat local»





La celebració amb què València rep el dia 5 de gener als Reis Mags d’Orient completa el programa festiu organitzat per l’Ajuntament de València amb motiu de les festes de Nadal. La Cavalcada, amb un recorregut de quasi 2 quilòmetres i més cadires autoritzades que l’any passat, s’iniciarà al carrer de Navarro Reverter a les 18 hores i tindrà una duració aproximada d’una hora i quart. En este espectacle participaran 9 formacions musicals, 12 comparses amb 100 artistes i vora 300 figurants, i 32 carrosses (3 més que en 2019). Entre les novetats, destaca la incorporació a la desfilada de nous personatges com Dolça, la Caramel·lera Reial. En general, l’entreteniment girarà al voltant de l’ecologia i el medi ambient com Expojove. De fet, durant el seu itinerari, a més dels tradicionals caramels, uns 10.000 quilograms sense gluten, es repartiran 20.000 punts de lectura, de paper plantable, amb 600.000 llavors de flor.



El regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, ha informat hui d’esta celebració «que s’ha consolidat durant els últims anys com un espectacle de carrer artístic, amb personalitat i identitat local amb la creació de personatges propis de la cavalcada de València com la Missatgera Caterina, el Patge Miquel, el Senyor Carbó i, ara, Dolça». En parlar de l’impuls que l’Ajuntament ha donat a l’arribada dels Reis d’Orient amb set cançons compostes i interpretades específicament (dos d’elles s’estrenaran enguany), i la creació de 4 carrosses i estructures, que formen part del patrimoni de la Cavalcada, el regidor ha explicat el caràcter «descentralitzador» d’esta festa, que ja ha començat amb la visita de la missatgera Caterina als barris de la ciutat per recollir les cartes dels xiquets i xiquetes.



Pel que fa al contingut de la cavalcada, Pere Fuset ha indicat que estarà formada per quinze seccions diferenciades. L’Obertura de la desfilada, amb la participació de la banda municipal i els cabuts i gegants històrics de la ciutat, donarà pas a carrosses i disfresses de col·laboradors i convidats, «a qui se’ls ha demanat que s’adeqüen el tema de l’ecologia i el medi ambient com Expojove. Seguidament, passarà el patge Miquel, acompanyat d’un paó reial gegant (d’Efímer produccions)».



A la cavalcada també hi estarà Herodes, en una quadriga, i acompanyat per soldats romans (d’HM espectáculos), l’Àngel anunciador i el naixement, que seran l’antesala de l’estrela d’Orient, carrossa patrimoni de la Cavalcada dissenyada per Ricardo Alcaide, que estarà acompanyada de l’espectacle “Univers Blanc”, de Xarxa Teatre.



El públic de la Cavalcada de Reis de València també podrà gaudir d’una representació del sistema solar, i entregar la seua carta a la missatgera i els carters reials, que desfilaran amb la Bústia Gegant (patrimoni de la Cavalcada) i l’espectacle “Cavall Reial”, de la companyia Carros de Foc.



A continuació, li arribarà el torn a la carboneria reial, amb cos de ball, introduint el personatge del Senyor Carbó, que anirà acompanyat per un drac gegant (espectacle de Kremah de Sarruga Produccions). Per últim, Dolça i la caramel·lera reial (personatge nou), que aniran acompanyades de caramels gegants, obriran pas al seguici d’obertura de les Corts Reials de Melcior (de color blau), Gaspar (de color roig) i Baltasar (de color verd). Les tres majestats portaran banderes, patges portadors d’antorxes i d’Or, incens i mirra, patges acròbates, cos de ball, banda de música i carrossa.



La cavalcada es tancarà amb l’espectacle Bona nit i al llit!, de Mecos, de Cultura Activa, i la carrossa “Al llit”, dissenyada per Marina Puche, incorporada l’any passat al patrimoni de la cavalcada, i amb l’espectacle Ballarina, de la companyia Antigua i Barbuda, i Regals volants, de Cultura Activa.



Pere Fuset ha ressaltat que es tracta d’una celebració familiar per a xiquets i xiquetes de 0 a 100 anys, que enguany comptaran amb major nombre de cadires autoritzades perquè siga major el nombre de persones que puguen gaudir d’este espectacle que també es podrà seguir mitjançant dos pantalles gegants a la plaça. Aixi mateix, la Cavalcada també es retransmetrà per xarxes socials amb l’etiqueta #CavalcadaVLC i s’oferirà el senyal als mitjans de comunicació. El regidor també ha recordat la limitació dels elements estrictament publicitaris i establiment d’una línia de patrocini. «Des de l’edició de 2016 treballem per dignificar i potenciar esta celebració com a un dels esdeveniments familiars de més públic de la ciutat de València a l’altura del que mereix la nostra ciutat», ha manifestat.



A LA MARINA, DES DE LES 16 HORES



D’altra banda, el regidor ha recordat que la celebració començarà a les 16.00 hores, amb un espectacle al Port de València. La Glups Band animarà l’espera fins a l’arribada dels Reis Mags, a les 16.30 hores, que atracaran el seu catamarà i seran rebuts per la Fallera Major Infantil, Carla García. A partir dels 18, a la plaça de l’Ajuntament, el grup Pop’s Corn de Maduixa Teatre amenitzarà des del balcó l’espera fins a l’arribada dels Reis Mags



La Cavalcada, que prèviament s’haurà concentrat a l’Albereda, arrancarà a les 18 hores al carrer de Navarro Reverter, i recorrerà la Porta de la Mar, els carrers de General Palanca, General Tovar, Pau, plaça de la Reina, Sant Vicent, plaça de l’Ajuntament i Marqués de Sotelo, la qual cosa «evita la rasant del pont i ampliar el recorregut de la desfilada», ha afegit Fuset.



L’entrada a la plaça de l’Ajuntament, prevista al voltalnt de les 19 hores, on els Reis Mags pujaran amb la grua dels Bombers al balcó del consistori i dirigiran unes paraules al públic assistent. En acabar es dispararà un espectacle pirotècnic a càrrec de Pirotècnia Peñarroja. Tota la direcció artística de la Cavalcada, concebuda com un espectacle de carrer per a tots els públics anirà a càrrec de la companyia valenciana La Fam teatre.



Finalment, el regidor Pere Fuset ha agraït el suport de les empreses patrocinadores d’enguany que han signat un conveni per participar en esta festa. A més, l’Ajuntament ha cedit carrosses gratuïtament a UNICEF, Associació Espanyola contra el Càncer-ASPANION, Creu Roja, Falleres Majors de València 2019 i la seua cort d’Honor. A més a més l’Ajuntament cedirà de nou part de les tribunes d’autoritats a xiquets i xiquetes amb diversitat funcional i amb risc d’exclusió social. A la plaça també hi haurà una zona reservada per a persones amb diversitat funcional.