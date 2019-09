Connect on Linked in

La celebració de la 55a edició de la Fira Habitat València, oberta al públic fins al divendres 20 de setembre, “és la prova de la recuperació de la indústria del moble, la posada de llarg de tot un sector industrial que aposta per la internacionalització”, segons ha manifestat hui l’alcalde de València, Joan Ribó. Durant la inauguració d’este certamen que enguany ocupa 65.000 metres quadrats de superfície del recinte ferial (un 45% més que l’any passat), amb 503 expositors (el 24% internacionals), l’alcalde també ha parlat de l’evolució de Fira València, “institució que el 2018 va presentar uns beneficis de 2,3 milions d’euros i va obtindre els millors resultats econòmics des de l’any 2008”.



L’alcalde de València, Joan Ribó, ha participat este matí en la inauguració de la nova edició de la Fira Habitat València, el primer gran certamen que acull la ciutat després d’haver sigut designada Capital Mundial del Disseny 2022. En recórrer la zona expositiva, l’alcalde ha celebrat “la resurrecció de la indústria del moble, que es troba en un estat de renovació i reinvenció”, i ha afegit: “Estic segur que la capitalitat del disseny serà clau per a este sector”



“La celebració d’esta fira de manera independent novament, al costat de la Fira de la Il·luminació i el saló de Joves Talents en disseny, demostra, com ningú, l’esperit de superació que ens caracteritza als valencians i les valencianes: a partir de la creativitat, la innovació i la internalització els sectors productius valencians”, ha explicat Joan Ribó, qui també ha volgut recordar “la importància de l’evolució de Fira València”.



“Esta institució, que enguany ha fet 102 anys d’història, i de la que jo presidisc el seu patronat com alcalde de València, va presentar el 2018 uns beneficis de 2,3 milions d’euros i va obtenir els millors resultats econòmics des de l’any 2008, és a dir d’abans de la crisi, per la qual cosa vull aprofitar per a felicitar el president i la direcció de la Fira per la feina ben feta”, ha reiterat.

Segons l’alcalde resultats com estos són una de les raons per les quals la Generalitat, Fira València i l’Ajuntament de València treballen “per tal que esta institució continue assolint objectius cada vegada més ambiciosos, sempre des de la màxima transparència, el bon govern i la seguretat jurídica”.



“Fira Habitat és un revulsiu consolidat de l’agenda econòmica valenciana, del treball ben fet, i una de les claus per aconseguir-ho és, sense dubte, la qualitat en la producció i en el disseny”, ha assegurat Joan Ribó” , qui ha evocat, de nou, “la importància de què en 2022 València serà capital mundial disseny·.



“Des d’ací vull agrair la implicació de tot el sector de l’hàbitat, ja que sense vosaltres no haguera sigut possible aconseguir-ho. Este èxit ha sigut fruit de la col·laboració entre la societat civil, els professionals, els sectors industrials i les nostres institucions. Ara hem de continuar treballant colze a colze perquè la capitalitat siga un èxit i ens ajude a projectar al món la nostra ciutat i la nostra capacitat d’emprenedoria i d’innovació”, ha conclòs.



En este acte, presidit pel president de la Generalitat, Ximo Puig, també han participat el conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafael Climent. El president de Fira València, José Vicente González, ha recordat que Fira Habitat València és l’emblemàtica fira del moble de tota la vida, que es va celebrar per primera vegada l’any 1963, amb un creiximent que es va truncar a la crisi econòmica de 2007 i 2008. “Enguany, este certamen torna als números d’abans d’esta crisi, per les millores del sector i de l’economia en general. Amb tot, Fira Habitat València ha multiplicat per huit la superfície neta d’exposició de fa tres anys, i això ha sigut possible gràcies, entre altres factors, a la col·laboració amb els expositors, a una millor política comercial, i al suport permanent de la Generalitat i l’Ajuntament”.