La celebració del Dia d’Andalusia complix dos dècades a Almussafes

El Centre Cultural Andalús es prepara pera oferir el millor folklore de les terres del sur en l’auditori de la Casa de la Cultura



La gala, dedicada este 2020 a la província d’Almeria, donarà començament a partir de les 19.30 hores de dissabte que ve, 29 de febrer

El Centre Cultural Andalús d’Almussafes, entitat presidida per Manuel Annals, es prepara per a la celebració Dia Nacional d’Andalusia amb un acte públic en què, un any més, l’associació cultural oferirà els millors espectacles artístics. La cita, fixada per a dissabte que ve 29 de febrer, tindrà lloc en l’auditori del Centre Cultural. A partir de les 19.30 hores, es desplegaran una gran varietat d’actuacions que protagonitzaran els quadros de ball i el cor rociero de l’associació.



Centenars de persones, entre les que es trobaran autoritats, representants de FECA (Federació Entitats Culturals Andaluses), integrants de l’associació i entitats locals invitades, disfrutaran d’una vesprada que servirà per a reivindicar els orígens d’una part important de la població almussafense, atés que després de la instal·lació de la Factoria Ford a mitjan dècada dels 70, van recalar en la localitat un número molt destacat de persones desplaçades des de la comunitat andalusa.



Almeria és la província andalusa a què el Centre Cultural Andalús li rendirà tribut durant la gala del Dia d’Andalusia, que presentaran la pròpia Reina de l’entitat, Leo Durán, i l’integrant de la Junta Directiva i almeriense de naixement, Emilio Úbeda.



Durant una hora i mitja, aproximadament, el públic disfrutarà de seguiriyas, tanguets, sevillanes, alegries de Cadis, tangos cistellers, fandangos de Huelva i tactes tangos de la mà dels quadros de ball infantil i major, del grup de flamenc iniciació, de la flamenquetes i del cor rociero ‘A l’Alba’.



Com cada any, l’alcalde d’Almussafes, Toni González, i el president del Centre Cultural Andalús dirigiran unes paraules d’agraïment durant la gala, en la que enguany actuaran més de mig centenar d’artistes.