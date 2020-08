La centenària Banda de Música del Palmar disposa ja d’una sala municipal per acollir els seus assajos i activitats

Print This Post

Per a esta actuació s’ha remodelat de l’antiga aula infantil, actualment Sala Cultural Jordi Peiró i Marco, amb un pressupost de quasi 16.000 euros



La Societat Instructiva Musical del Palmar ha complit 103 anys d’història i ara és la primera vegada que comptarà amb un espai propi «per tal de desenvolupar la seua tasca cultural tan important per al poble del Palmar i la ciutat de València», ha destacat la regidora de Pobles de València, Lucía Beamud. «D’esta manera posem fi a una anomalia i complim amb un compromís i una demanda veïnal per dotar d’unes condicions dignes i posar en valor esta entitat musical arrelada a la vida del Palmar». A més, Beamud ha volgut subratllar la importància d’estes accions per promoure la participació i l’associacionisme també als Pobles de València.



La nova Sala Cultural porta el nom d’un veí del poble, director de la banda i compositor, Jordi Peiró i Marco. L’Ajuntament de València ha invertit en este projecte 15.974 euros, mitjançat el finançament rebut del Pla Som de la Diputació i els mateixos Pressupostos Participatius del Consistori. Les obres han consistit en la remodelació de l’aula infantil de l’antiga escola del Palmar per adequar-la a les necessitats de la Societat Musical, impermeabilització de tot l’edifici i la supressió de les barreres arquitectòniques d’accés a les instal·lacions.



L’actual alcalde del Palmar, Ernesto Peris, i la seua antecessora Raquel Romero, han fet entrega de les claus al president de la Societat Instructiva Musical, Vicent Quilis, en representació de totes i tots els músics de la banda fent menció del treball i l’esforç per tal d’aconseguir un espai digne i dinamitzar l’activitat cultural del poble.