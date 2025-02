La Cevisama més europea arranca amb afluència de compradors i ambient de negoci

Obri la 41a edició de la mostra internacional de la ceràmica i bany, que enguany aposta clarament pel producte europeu als expositors de Fira València. Cevisama 2024 compta amb una cita molt renovada i ve marcada per una potent aposta de la fira, d’acord amb el sector, pel producte europeu i la qualitat ‘Made in Europe’.

La convocatòria es desenvolupa en Fira València fins divendres que ve, reunint una oferta de 403 signatures i marques, de les quals un 96% procedeixen de països com Espanya, Itàlia i Portugal. L’esdeveniment gira entorn de les tendències i novetats en ceràmica, equipament per a bany, marbre i pedra natural, i tecnologia i maquinària per a la indústria ceràmica.