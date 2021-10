La científica Elvira Costell protagonitza la presentació del seu propi mural en el CEIP Sant Joan de Ribera de Burjassot

Connect on Linked in

Aquest matí de divendres (22-10-2021) ha sigut plujosa per a tots a Burjassot, però molt especial per a la comunitat educativa del CEIP Sant Joan de Ribera. I és que hui han rebut la visita d’Elvira Costell, científica valenciana el rostre de la qual il·lustra, amb un gran mural signat per l’artista catalana Btoy, la façana de l’entrada al centre públic de Burjassot. La visita s’ha produït amb motiu de la presentació oficial d’aquest mural que s’inscriu en el projecte Dons en Ciència, impulsat per la Universitat Politècnica de València (UPV) i el centre d’innovació Les Naus de l’Ajuntament de València.

L’acte ha comptat amb la presència i participació de l’Alcalde de Burjassot, Rafa García; Salomé Cuesta, vicerectora d’Art, Ciència, Tecnologia i Societat de la Universitat Politècnica de València; Marta Chillarón, gerent de les Naus i de la mateixa Elvira Costell. Han assistit també la regidora d’Educació, Manuela Carrero i els responsables de Cultura i Joventut del Consistori, Estefanía Ballesteros i Javier Naharros. Prèviament a l’acte oficial, la protagonista del matí, Elvira Costell, ha mantingut una trobada amb alumnes i alumnes de 3r, 4t, 5é i 6é de primària del CEIP Sant Joan de Ribera, gràcies al qual els escolars han pogut conéixer de primera mà la trajectòria de la científica valenciana, una de les pioneres del CSIC (Centre Superior d’Investigacions Científiques) que, a més, va desenvolupar part de la seua carrera científica molt prop del col·legi que alberga el mural, concretament, en l’Institut d’Agroquímica i Tecnologia dels Aliments (IATA).

El mural, obra de l’artista plàstica Btoy, presenta un retrat d’Elvira Costell sobre un fons que remet a una gràfica de les seues investigacions i amb una varietat cromàtica en la qual Btoy combina colors freds com el blau clar i el blanc, amb càlids com el roig o el marró. Amb aquest, són ja vint-i-dos els murals que tracen una ruta única en el territori valencià: la ruta que visibilitza a les dones en el camp de la ciència i, al temps també, en el camp de les arts plàstiques ja que la totalitat dels murals estan realitzats per dones. Així, de la mà de la UPV i Les Naus i amb la col·laboració de la FECYT-Ministeri de Ciència i Innovació, el projecte “Dons de ciència” permet descobrir o potser conéixer millor a dones pioneres, referents totes elles en els seus respectius camps, des de la química dels aliments com és el cas d’Elvira Costell, a la investigació contra el càncer, amb dos de les seues màximes exponents internacionals, com són Ana Lluch i María Blasco, entre altres àmbits de la ciència.

Elvira Costell Ibáñez, Doctora en Ciències Químiques per la UPV (1979), va ser professora d’Investigació del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), Cap del Laboratori de Propietats Físiques i Sensorials dels Aliments de l’Institut d’Agroquímica i Tecnologia dels Aliments de València (IATA) del CSIC i Professora Associada de la Universitat de València, fins a 2013. La seua investigació es va centrar en les propietats mecàniques, reològiques i sensorials dels aliments, les relacions existents entre elles i la incidència de les mateixes en la qualitat i acceptabilitat de diferents productes. Al llarg de tota la seua trajectòria, ha publicat més de 160 treballs de recerca i diversos llibres i capítols de llibres i dirigit 18 tesis doctorals i ha impartit docència en diferents universitats espanyoles, especialment en les de València (UV i UPV) i nombrosos cursos per a postgraduats i tecnòlegs a Espanya i en altres països com l’Argentina, el Brasil, Xile, l’Equador, Guatemala, Portugal, República Popular de la Xina i Veneçuela.

Hui, jubilada des de fa nou anys i abrigallada per tres de les seues quatre filles, Elvira s’ha sentit “profundament emocionada per ser la protagonista d’un matí tan especial. Em fa moltíssima il·lusió aquest homenatge a la meua persona, al meu treball i sobretot a la ciència en general. És un autèntic honor formar part del projecte Dons de Ciència perquè recopila i visibilitza el paper de diferents dones en diferents àrees de la ciència i la tecnologia i ho fa mitjançant una xarxa de magnífics murals urbans, també realitzats per dones. També em fa una il·lusió especial que el mural estiga tan prop del lloc on vaig desenvolupar bona part de la meua carrera com a científica”. En referència a la situació de la dona en un àmbit eminentment masculí al llarg de la història, Costell comenta que “si el camí de la investigació no és ni ha sigut fàcil per als homes, les dificultats per a les dones són i han sigut majors com a reflex de la seua situació social i de la desigualtat en l’accés a l’educació. Durant l’últims segle, els canvis han sigut espectaculars però encara queda molt per fer”.