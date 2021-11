La ciutadania alboraiera es beneficiarà econòmicament de la nova targeta única del transport públic de l’àrea metropolitana de València

La simplificació zonal permetrà viatjar cap a Rafelbunyol com una única zona o resultarà més barat combinar mitjans de transport, entre altres millores

Els veïns i veïnes d’Alboraia es beneficiaran econòmicament de la nova integració tarifària que ha presentat la Generalitat Valenciana, a través de l’Autoritat del Transport Metropolità de València (ATMV), en la qual s’han donat a conéixer els nous títols de viatge i plans zonals de Metrovalència, Metrobús, EMT València i Renfe Rodalies. Aquest moviment, que entrarà en vigor a partir de gener de 2022, respon a una reivindicació històrica de les persones usuàries que permetrà fomentar l’ús del transport públic d’una forma més còmoda, senzilla i barata.

Les millores introduïdes es materialitzaran en la simplificació del mapa zonal per a millorar la seua comprensió, reduint la quantitat de zones i abaratint els preus gràcies a establir una tarifa comuna entre tots els operadors de transport. Amb això, se substituirà les 4 zones actuals dels principals operadors de transport per dues zones flexibles, facilitant, així, la mobilitat entre municipis pròxims.

D’aquesta manera, la zona A continuarà sent zona A, mentre que la zona B passarà a ser àrea de solape A-B, en la qual es pagarà com una única zona. Els sectors C i D es convertiran en zona B, per la qual cosa les persones usuàries hauran de pagar únicament una o dues zones i no tres o quatre, com ocorria fins ara. L’abonament de 4 zones que abans costava 26,90 euros passarà a costar 12 per a les dues noves zones creades o només 8 euros si només es mou per una zona. L’abonament mensual passa a costar 53 euros per a dues zones enfront dels 79,10 anteriors i 35 euros per a una única zona.

Gràcies a això, les persones residents a Alboraia podran viatjar com una única zona en direcció a Rafelbunyol, podent acudir a localitats veïnes com Almàssera o Meliana amb menor cost, o d’una forma més barata a l’aeroport. En la mateixa línia, partir d’Alboraia cap a un municipi en el qual calga usar de manera combinada les eines de Metrovalència, EMT València, Renfe Rodalies o Metrobús, per exemple, també serà més barat perquè no depén de diversos operadors amb diferents preus i incloure el transbord gratuït, sense diferents targetes amb diferents preus. Això beneficiarà al nucli urbà de Port Saplaya amb l’autobús groc de la línia 112 que connecta amb València i El Puig i la nova llançadora que es va posar en marxa a principis d’enguany per a millorar la freqüència.

L’objectiu principal és que el 90% de les persones es mouran en títols d’una única zona, amb el benefici econòmic que això comporta. Es fidelitza, així, a les persones usuàries amb una baixada dels preus dels bons mensuals i es fomenta la intermodalitat amb transbord gratuït durant 90 minuts en una zona i 110 entre dues zones.

Alboraia amb el transport sostenible

La integració tarifària del teixit de transport públic de l’àrea metropolitana de València s’integra en la línia de treball que està realitzant l’Ajuntament d’Alboraia per a fomentar l’ús del transport sostenible. A iniciatives com el sistema públic de préstec de bicicletes Xufabike, entre moltes altres, recentment s’ha sumat el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, un diagnòstic de la situació actual del municipi que conté una bateria de propostes i mesures amb la qual es pretén reduir l’ús del vehicle privat i les emissions contaminants que això genera.

