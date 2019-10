La ciutadania almussafenya decidirà l’horari especial d’obertura de la Biblioteca Municipal

La Regidoria de Cultura ha plantejat una enquesta en la qual les persones usuàries poden optar entre diverses opcions



Aquest horari extraordinari s’aplicarà del 9 de desembre al 31 de gener amb motiu dels exàmens del primer quadrimestre



La Biblioteca Pública Municipal d’Almussafes tornarà a obrir les seues portes en horari extraordinari durant els mesos de desembre i gener per a facilitar la preparació dels exàmens del primer quadrimestre. Però aquesta vegada ho farà amb una destacada novetat. La Regidoria de Cultura ha plantejat una enquesta perquè les persones usuàries d’aquest servei decidisquen entre diverses opcions quin serà aquest horari. La consulta, que s’iniciarà el dilluns 14 d’octubre, romandrà oberta fins al pròxim 15 de novembre en la infraestructura. Els formularis poden descarregar-se a través de la web municipal o sol·licitar-se en la recepció de la biblioteca, on s’ha col·locat una urna perquè puguen depositar-se els impresos. L’horari especial d’obertura s’implementarà del 9 de desembre al 31 de gener.



L’Ajuntament d’Almussafes porta diversos cursos ampliant l’horari de la seua Biblioteca Pública Municipal durant els períodes d’exàmens amb l’objectiu de plantejar un “espai de silenci, tranquil·litat i concentració per a afavorir l’aprenentatge de les diferents matèries objecte de les proves acadèmiques”.



Enguany, després de l’èxit obtingut fins ara i amb la finalitat de continuar oferint el millor servei possible, el consistori ha proposat per primera vegada a les persones usuàries d’aquesta infraestructura una enquesta en la qual poden votar per l’horari que millor s’ajusta a les seues necessitats en cada dia de la setmana.



Així, de dilluns a divendres les opcions són de 9 a 14 h i de 15.30 a 1.30 h, de 9 a 14 h i de 16 a 2 h i de 8.30 a 13.30 h i de 15.30 a 1.30 h. Els dissabtes es pot triar entre l’obertura de 9 a 13 h i de 15.30 a 21.30 o de 9.30 a 13.30 h i de 16 a 22 h. Finalment, els diumenges es proposa oferir el servei únicament a les vesprades, de 15.30 a 1.30 h, o fer-ho de 9 a 13 h i de 16 a 22 h o de 9.30 a 13.30 i de 17 a 23 h.



“El més interessant d’aquesta consulta és que permet marcar les opcions que es preferisquen en cadascun dels períodes de la setmana, de manera que cada persona pot realitzar la combinació que considere oportuna a través d’un formulari molt senzill que es pot aconseguir en la mateixa biblioteca i també en la pàgina web municipal”, informa el regidor de Cultura, Alex Fuentes.



Del dilluns 14 d’octubre al divendres 15 de novembre, les persones interessades podran depositar les seues enquestes en l’urna instal·lada en el mostrador de la biblioteca. Conclòs el període de votació, el Departament de Cultura informarà dels resultats. L’opció guanyadora serà la que s’aplique del 9 de desembre al 31 de gener.



Fa just un any al voltant d’un miler de persones van fer ús d’aquest espai per a preparar els seus exàmens, amb una mitjana de 165 estudiants per jornada i un pic d’afluència de 215 persones els dijous.