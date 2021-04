La ciutadania de Bonrepòs i Mirambell tria l’adaptació d’un parc infantil com a parc inclusiu com a projecte més votat en els pressupostos participatius

Connect on Linked in

La participació veïnal en el procés ha augmentat un 75% respecte a la passada edició

Els veïns i veïnes de Bonrepòs i Mirambell ja han triat en quins projectes invertir els 30.000 euros disposats per part de l’Ajuntament en els pressupostos participatius de 2021. La proposta més votada ha sigut l’adaptació d’un parc infantil com a parc inclusiu per a xiquetes i xiquets amb diversitat funcional, amb 150 vots.

A aquest projecte se li sumarà el de les millores en el mobiliari del Parc dels Paellers (taules de pícnic, bancs, papereres, aparcabicicletes i una pèrgola per a ombra amb taules i cadires), amb 67 vots; i la compra de tarimes regulables per a l’escenari del Parc dels Paellers i de la Llar, per al seu ús per la Societat Musical i la resta de les associacions del municipi, amb 52 vots.

Aquests tres projectes més votats està previst que s’executen durant els pròxims mesos.

Un 75% més de participació

L’augment de la participació veïnal ha sigut considerable respecte a l’any passat. En concret, ha augmentat un 75%, rebent un total de 347 vots, dos d’ells nuls.

A més dels tres projectes guanyadors, els veïns i veïnes de la localitat podien triar entre quatre més. Així, en quart lloc, amb 42 vots, ha quedat la reparació de la Plaça Sant Vicent per filtracions en el garatge i de diverses voreres del municipi; en cinqué lloc, amb 19 vots, està la renovació de la zona de jocs infantils i dels fanals de la Plaça Sant Vicent; en sisé lloc, amb 10 vots, s’ha votat a la reparació de papereres i col·locació de noves on siguen necessàries; i, finalment, amb 6 vots, tanca la llista la proposta de construcció de guals d’obra al carrer Corts Valencianes i llevar els de plàstic al carrer Parafanga.

La intenció de l’Ajuntament és la de realitzar millores als parcs infantils que ho requerisquen així com dur a terme els projectes que, malgrat no haver sigut triats, són propostes de millora per al municipi i s’aniran executant en la mesura de les possibilitats del pressupost municipal. En aquest sentit, l’Ajuntament ja està duent a terme obres de reparació de la Plaça Sant Vicent per a evitar que es continuen produint filtracions en el garatge situat davall d’aquesta plaça.

M. Carmen Laso, regidora de Participació Ciutadana, ha valorat molt positivament l’aportació de la ciutadania en aquesta sisena edició dels pressupostos participatius, tant en la fase d’aportació de propostes com en la de votació d’aquestes. Per a l’edil, “la filosofia dels pressupostos participatius és que siguen els mateixos veïns i veïnes els que decidisquen en què gastar part dels diners municipals”.

Laso recorda que “com més gran siga la participació, més probabilitat hi ha que isquen els projectes que més es necessiten” i incideix que “un exemple d’açò ha sigut el projecte guanyador, que ha tingut un gran suport veïnal i mitjançant el qual s’adaptarà un parc infantil perquè els xiquets i xiquetes amb diversitat funcional puguen jugar i divertir-se en igualtat de condicions”.

Dos mesos i quatre fases

La sisena edició dels pressupostos participatius es va iniciar el passat 1 de març. Durant les primeres dues setmanes qualsevol persona major de 16 anys i empadronada a Bonrepòs i Mirambell podia presentar un projecte d’inversió amb un límit aproximat de 10.000 euros.

Una vegada conclosa la Fase 1, va arribar el moment de l’estudi i validació dels projectes, que es va realitzar entre el 16 i el 31 de març, donant pas a la fase de votació de les set propostes definitives entre l’1 i el 20 d’abril. Hui s’han conegut els resultats finals.