La ciutadania de Godella podrà assistir als plenaris municipals amb invitació

La ciutadania de Godella podrà assistir i presenciar en directe els plenaris municipals de l’Ajuntament a partir de la pròxima sessió, que se celebrarà el 27 de maig. Les persones que vulguen viure presencialment els plens podran retirar la seua invitació a través de www.taquillagodella.es, com ja es fa per a la resta d’esdeveniments de l’agenda cultural.

Cada veïna o veí que vulga assistir podrà retirar dos entrades en la web d’entrades creada per l’Ajuntament de Godella per a facilitar la recollida de localitats durant la pandèmia provocada per la COVID-19 que ens afecta des de fa més d’un any i que ha provocat importants canvis en el nostre dia a dia.

La millora de les condicions epidemiològiques en el territori ha permés relaxar les restriccions sanitàries. D’esta manera, la ciutadania podrà tornar a viure les sessions plenàries respectant les mesures de seguretat imposades com la distància personal, l’ús de la mascareta i la rentada habitual de mans.