La ciutadania de Picassent ja disfruta de les terrasses de bars i restaurants

El bon oratge ha fet que en l’inici de la Fase 1 el veïnat s’haja acostat a disfrutar del sol a les terrasses de bars i restaurants. Hostalers i clients hauran de tindre en compte les mesures del Ministeri de Sanitat perquè este avanç, dins del procés de desconfinament, siga el més segur possible.



Seguint el pla de desescalada, des de hui dilluns, Picassent a l’igual que les poblacions de la Comunitat Valenciana ja es troba en la Fase 1. Una situació que dins de l’estat d’alarma permet, entre altres mesures de desconfinament, l’obertura de les terrasses de bars i restaurants. Així, als carrers i places del municipi ja ha anat notant-se l’afluència de gent en estes zones d’espai públic on els veïnat ha tornat a relacionar-se guardant les mesures de seguretat i també a disfrutar del bon oratge.



“L’entrada en la Fase 1 en plena primavera és una mesura molt benvinguda, la relació social a l’aire lliure és necessària per a la salut física i mental però, com a alcaldessa, demane responsabilitat i prudència a la població. Sobretot, respecte a les normes de seguretat i mesures d’higiene per evitar un repunt en els contagis”, afirma l’alcaldessa, Conxa García



Cal recordar que esta primera represa de l’activitat comercial minorista suposa importants canvis que tant els hostalers com els clients hauran de tindre en compte. Així, l’aforament de les terrasses s’ha vist reduït al 50% i la distància entre les taules ha de ser de 2 metres. Per tal de facilitar el compliment d’esta última mesura, es pot demanar un increment de la superfície d’ocupació de via pública. Una mesura que no incrementarà les despeses econòmiques dels hostalers, degut a que l’Ajuntament, a l’inici de l’estat d’alarma ja va decretar la suspensió del pagament de taxa per ocupació de via pública a bars i restaurants. Esta sol·licitud d’ampliació es fa per via telemàtica a través de la seu electrònica de la web picassent.es.



Així mateix, per tal d’evitar el risc de contagi a l’hora d’estar a les terrasses els clients hauran de saber que cal respectar les distàncies de seguretat, que han de seure un màxim de 10 persones per taula, a més, no s’utilitzaran cartes de menús o similars de manera física i per altra banda, és molt recomanable que paguen amb targeta.



També, els hostalers hauran de complir les mesures d’higiene i prevenció establertes pel ministeri de Sanitat, com és la correcta neteja i desinfecció del mobiliari i les superfícies que puguen estar en contacte amb les persones usuàries, prioritzar les mantells d’un sol ús i tindre l’obligació de la disposició de gel hidroalcohòlic virucida per als clients. Respecte als “cenadors” o instal·lacions fixes tancades hauran d’estar en tot moment oberts per facilitar la ventilació.