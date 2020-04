La ciutadania de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes ha mostrat un comportament respectuós amb les normes”

Connect on Linked in

El regidor de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de Sueca, Carlos Ramírez, ha realitzat una valoració positiva de l’actitud que va tindre ahir la ciutadania, tant de Sueca com del Perelló i Mareny de Barraquetes, en el primer dia en què es permetien l’eixides per als menors de 14 anys. “La jornada d’ahir era molt important, perquè per fi els menuts podien eixir i disfrutar de l’aire lliure, i he de dir que, en línies generals, va ser una jornada que es va desenvolupar de manera positiva. Sempre hi ha casos excepcionals, però en general la ciutadania va tindre un comportament bo, respectant les normes”.



Ramírez ha explicat també que, “des de la Policia Local, es va realitzar un gran esforç a fi que hagueren més efectius al carrer que pogueren facilitar informació als pares, mares i acompanyants dels menors, sobre les mesures que havien de seguir. A més, es van reforçar els precintes als parcs infantils i zones d’oci per a evitar que es pogueren utilitzar, encara que cal remarcar la responsabilitat que van demostrar els pares i mares buscant sempre el benestar dels seus fills. Amb les mesures d’ahir, estem fent un pas més en el camí a la normalitat que tots desitgem”.



Ramírez ha explicat també que, la majoria de la població de Sueca, s’ha decantat per grans zones a l’aire lliure, com el llit del riu, on s’han respectat les distàncies de seguretat establides. Pel que fa a la zona marítima, la població va acudir al passeig marítim i a la mateixa platja, respectant també de manera majoritària les distàncies de seguretat.



De cara al pròxim cap de setmana de pont festiu, el regidor de Seguretat Ciutadana ha anunciat que “s’intensificaran molt més encara els efectius policials, tant en el nucli urbà com en la costa. Continuarem realitzant l’esforç per a garantir que es respecten les mesures proposades per part de tots i totes en benefici comú”.