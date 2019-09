La ciutadania opina de la despesa que suposarà les noves eleccions

Connect on Linked in

1500 milions de pèrdues pel Dana versus 140 milions de despesa en noves eleccions

Si no hi ha el miracle, el pròxim 10 de novembre de 2019, haurem novament d’anar a votar per tal d’elegir quins seran els representants del Govern Espanyol, unes noves eleccions porten entre altres coses una despesa d’aproximadament 140 milions d’euros, una situació que coincideix en el temps amb la destrucció que ha deixat el Dana, i centenars de famílies, sense res que segurament necessitaran aquests diners per tal de tirar endavant



La ciutadania ha parlat, i és ben clara, no estan d’acord amb les noves eleccions i menys amb la despesa que suposaran per a totes les butxaques



Les persones preguntades en la seua majoria, prefereixen que els diners destinats a les eleccions del 10 de Novembre, anaren cap als afectats per les inundacions



En qualsevol cas, haurem d’esperar, l’oficialitat de les noves eleccions, per saber quina serà la quantia exacta de les despeses, i qui i com s’afrontaran