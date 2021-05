La ciutadania que més i millor recicle en l’ecoparc mòbil de Quart de Poblet tindrà bonificacions en la taxa Tamer

Print This Post

Una aplicació en el mòbil registrarà l’historial de visites i els residus depositats

L’ecoparc mòbil s’instal·larà a Quart de Poblet des del dijous 6 de maig al dissabte 8.

Com de costum, el personal de l’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE) instal·larà el multicontenidor de reciclatge proveït de recipients preparats per a deixalles que manquen de contenidor específic.

Des de l’Ajuntament de Quart de Poblet recorden que s’ha llançat una aplicació per a dispositius mòbils, que es diu EMTRE, amb la qual els usuaris de l’ecoparc que més i millor reciclen obtindran bonificacions. Concretament, es rebaixarà l’import de la taxa Tamer que és la que s’abona per la prestació del Servei Metropolità de Tractament i Eliminació de Residus Urbans. Aquest impost s’abona junt el rebut de l’aigua i el recapta el EMTRE.

Aquelles persones que instal·len l’aplicació en el seu telèfon podran utilitzar-la per a identificar-se quan vagen a un ecoparc, fix o mòbil, de manera que quedarà registrat el seu historial de visites i de residus depositats. Sobre la base d’aquestes dades, l’Entitat Metropolitana aplicarà les bonificacions en la taxa Tamer.

No és aquesta l’única utilitat de l’aplicació de la Emtre en els telèfons. Amb la seua instal·lació, els usuaris també poden disposar d’informació detallada dels vint ecoparcs fixos que l’entitat gestiona en tota l’àrea metropolitana de València, amb els seus horaris i localització. Així mateix, l’aplicació dóna compte, de forma actualitzada i en temps real, de la ubicació de la xarxa d’ecoparcs mòbils i inclou una base de dades amb més d’un miler de residus diferents amb informació útil d’on s’han de depositar per a un reciclatge correcte.

Per a poder registrar-se en l’aplicació es necessita el número de contracte que apareix en el rebut de l’aigua. Al costat d’aquesta dada, s’afig el DNI i el registre està completat.

L’aplicació es pot descarregar en Google Play i en l’App Store. Del 24 al 26 de maig l’ecoparc s’instal·larà de nou a Quart de Poblet en el lloc habitual: el carrer Trafalgar, al costat del monument de la Constitució.