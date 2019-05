La ciutadania s’acull al pla especial de pagament de l’IBI 2019 a Picassent

Connect on Linked in

El departament de Tresoreria de l’Ajuntament ha registrat un total de 2.583 plans de pagament per al fraccionament de l’IBI 2019, un servei que ofereix la possibilitat de fraccionar en sis mesos i sense interessos, el pagament de l’impost de béns immobles urbans i rústics. D’esta manera, i segons les dades facilitades per esta àrea municipal, han sigut 256 les sol·licituds noves presentades per primera vegada.

Les xifres demostren un any més la bona acollida d’esta modalitat per part de la ciutadania i que any rere any creix en demanda i número.

Així, totes aquelles persones adherides a esta iniciativa, pagaran l’impost en 6 quotes, distribuïdes des de maig fins al pròxim mes d’octubre.