La ciutat de Cullera ha celebrat el primer tall de carabasses de la Comunitat Valenciana.

Ha sigut el primer tall de carabasses cultivades a l’aire lliure a l’Horta del Dosser junt amb la Muixeranga de Cullera.

La primera edició de la ‘’Festa de la Carabassà’’ va tenir lloc a Cullera a l’Hort del Dosser. La ciutat ha estat pionera en acollir-ho, ja que és el primer tall de carabasses que es realitza a la Comunitat Valenciana.

‘’Aquest esdeveniment es va celebrar amb motiu que s’ha convertit en un punt neuràlgic pel que fa a la producció de carabasses en el nostre territori. Per això diversos productors han decidit organitzar la Carabassà per tal de celebrar que és precisament en aquesta localitat on es cullen les primeres carabasses cultivades a l’aire lliure del conjunt de zones productores’’.

Segons els experts, la carabassa s’ha convertit en un substitutiu del meló d’Alger.

Un esdeveniment que va resultar ser molt important en l’àmbit provincial, a més, la Muixeranga de Cullera va realitzar una sèrie de figures on es van mostrar les carabasses que es van collir.