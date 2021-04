La ciutat de la justícia de València estrena centre de mediació per a evitar plets judicials

Connect on Linked in

El Degà Agustin Ferrer i la vicedegana Grissela Felguera de l’Il·lustre col·legi d’Advocats d’Alzira van assistir aquest passat dimarts dia 20 convidats per la Consellera de Justícia , Interior i Administració Pública Gabriela Bravo a la presentació del Projecte del Reglament de Mediació de la Comunitat Valenciana i van visitar el nou Centre de Mediació construït en el vestíbul de la Ciutat de la Justícia per a facilitar la mediació en totes les jurisdiccions com a civil, penal o social, en temes d’herències o conflictes judicials variats. El nou centre d’intermediació ha tingut un cost de 400.000 euros i la Conselleria de Justícia aspira a crear un centre de mediació en cada municipi on existisquen seus judicials.

Segons ha explicat la consellera de Justícia, la Comunitat Valenciana ja és la tercera d’Espanya en mediació familiar, la segona en matèria civil i la tercera en assumptes penals, la qual cosa l’ha portada a assegurar que “som líders en activitat mediadora”.