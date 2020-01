La Ciutat de les Arts i les Ciències embene més de 2.800.000 entrades en 2019

Print This Post

El Museu dels Ciències, que celebra enguany el seu 20 aniversari, ha augmentat les vendes un 15%

La Ciutat de les Arts i les Ciències ha venut durant l’any 2019 més de 2.800.000 entrades, la qual cosa suposa un 10% més respecte a l’any 2018.

En concret, la xifra de venda aconsegueix les 2.876.524 entrades aquest passat any enfront de les 2.616.067 entrades de 2018. Per edificis el Museu dels Ciències ha augmentat en un 15%, l’Oceanogràfic ha registrat un ascens del 7% i l’Hemisfèric ha venut un 10% més d’entrades en 2018.

L’Hemisfèric ha venut 397.358 entrades en 2019, any en què ha estrenat les pel·lícules ‘Volcans’ i ‘Apollo 11. Primers Passos’, a més de renovar amb èxit els cicles de planetari en directe ‘Les Nocturnes’.



El Museu dels Ciències ha registrat de gener a desembre una venda de 891.645 entrades, un 15% més que el passat exercici.

Entre el més destacable de 2019, el Museu dels Ciències ha posat en marxa noves exposicions com ‘Talking Brains’ i s’ha sumat a la celebració del 50 aniversari de l’arribada del primer coet tripulat a la Lluna amb espais dedicats a l’Apollo 11.

L’Oceanogràfic ha superat 1.600.000 visitants en 2019, tancant l’any com a segon millor any en xifres des de la seua obertura amb rècords històrics registrats com el de 50.000 espectadors en Les Nits de l’Oceanogràfic o els passats dies nadalencs en els quals s’ha aconseguit xifres entorn de 6.000 visitants en un sol dia. L’Oceanogràfic ha augmentat enguany el ritme i nombre d’activitats escolars, de divulgació i conscienciació sobre les riqueses i febleses del món marí en el seu àmbit local i global.

A més, com tots els anys, ressaltar també el públic assistent a les activitats de divulgació i exposicions que s’ofereixen en els exteriors de la Ciutat de les Arts i les Ciències, com l’exposició d’escultures de Jaume Plensa, patrocinada per la Fundació Hortensia Herrero, les escultures d’Arne Quinze ‘My secret garden’, la mostra ‘Elles tenen la fórmula’, les observacions amb telescopis (destaca el trànsit de Mercuri pel disc solar el passat 11 de novembre), els concerts de Berklee o la mostra de lliure accés de l’Umbracle ‘El jardí d’Astronomia’.