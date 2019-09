La Ciutat de les Arts i les Ciències incrementa un 45% els ingressos d’explotació de setembre de 2015 a agost de 2019

Connect on Linked in

El consell d’administració de CACSA s’ha reunit en el Museu dels Ciències



El director general de la Ciutat de les Arts i les Ciències, Enrique Vidal, ha presentat el balanç de gestió social i econòmica del complex

El director general de la Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA), Enrique Vidal, ha presentat davant el consell d’administració de CACSA els resultats globals corresponents al període comprés entre setembre de 2015 a agost de 2019. En la seua intervenció, Vidal ha destacat que el complex siga referent en ‘divulgació científica i turisme de qualitat’ així com la rendibilitat aconseguida en aquests quatre anys.

El director general ha presentat davant els consellers l’informe d’impacte econòmic i social (IVIE) de CACSA durant els exercicis 2017 i 2018 que es pot quantificar en termes de renda en 111 i 113,5 milions d’euros respectivament i en impacte sobre l’ocupació de 3.461 i 3.509 ocupacions en 2017 i 2018.

Els ingressos d’explotació s’han incrementat un 45% durant el període setembre de 2015 a agost de 2019 (7,3 milions d’euros més). Els ingressos totals van aconseguir durant aquests 4 anys la suma de 78.332 milers d’euros. Com a conseqüència de l’evolució dels ingressos i de les despeses d’explotació, el EBITDA ajustat del període és positiu per a cada any, aconseguint-se en l’últim exercici 7.251 milers d’euros, la qual cosa suposa un increment d’un 79% durant el citat període.

Entre els resultats a destacar, la productivitat dels treballadors s’ha incrementat en un 50 per cent en aquest mateix període. A més, l’increment dels ingressos, al costat de la contenció de les despeses, ha fet que les ampliacions de capital que anualment subscriu la Generalitat, com a soci únic, per a ajudar la sostenibilitat de la Ciutat de les Arts i les Ciències, com a empresa pública, s’haja anat reduint de 40 a 19 milions d’euros.

Des de setembre de 2015 a agost de 2019, el nombre total de vendes d’entrades generals (Hemisfèric, Museu i Oceanogràfic) ha sigut de 9.854.925, creixent any rere any els visitants en cadascun dels recintes, confirmant l’interés pel complex entre el públic en general i mantenint a la Ciutat dels Arts i els Ciències com una icona de la ciutat de València. Durant aquest període, el Oceanogràfic és l’edifici que més entrades ha venut (5.560.924), seguit del Museu dels Ciències (2.875.184) i del Hemisfèric (1.418.817).

El Museu dels Ciències és el que ha tingut una major evolució positiva incrementant-se en un 53% en el nombre de vendes de 2015 a 2019, seguit del Oceanogràfic en un 34% i del Hemisfèric en un 19%, tenint aquest últim un aforament limitat a la Sala.

Renovació de continguts

El consell d’administració de CACSA, que presideix el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha sigut informat sobre els continguts que s’han desenvolupat en els últims quatre anys. Un total de 54 exposicions en el Museu dels Ciències amb més d’un 2,8 milions d’entrades venudes i 14 projeccions del Hemisfèric amb més de 1,4 espectadors.

Com a suport a la creació d’una oferta turística de major qualitat, en els exteriors han organitzat exposicions temporals amb artistes nacionals i internacionals de renom com Heinz Mack, Rogerio Timoteo, Laurence Jenkell, Ruud Kuijer, Arne Quinze, entre altres; o o en col·laboració amb la Fundació Hortensia Herrero amb artistes com Manolo Valdés, Toni Cragg i Jaume Plensa.

Durant la reunió, el consell d’administració ha conegut les col·laboracions per al desenvolupament de continguts divulgatius amb la Agència Valenciana d’Innovació (AVI), entitats nacionals i internacionals de prestigi, entre elles, el Planetari de Castelló, Parc de les Ciencies de Granada, Fundació La Caixa i Fundació Telefònica, National Geographic, l’Agència Espacial Europea i el CSIC.

Responsabilitat social

Uns altres dels punts tractats destacats han sigut els objectius aconseguits en la gestió inclusiva i transparent a través del portal ‘Ciutat Oberta’ i de les polítiques de responsabilitat social, així com els bons resultats obtinguts en l’autoavaluació de la seua gestió, realitzada internament per la societat utilitzant la Metodologia d’Avaluació per a l’Acreditació de la Qualitat dels Serveis Públics de la Generalitat, basada en el Model EFQM d’Excel·lència, CACSA ha realitzat una autoavaluació de la seua gestió. Com a resultat s’ha obtingut una bona puntuació provisional superior als 600 punts. El següent pas realitzat ha sigut requerir a la Inspecció de Serveis de la Generalitat la contrastació externa del resultat obtingut.

La valoració global mitjana del nivell de satisfacció des de 2015 fins a 2018 va ser de 90% per al Museu, un 85% per al Hemisfèric, un 83% per al Umbracle i un 90,25% per al Oceanogràfic.

Els bons resultats destaquen també en xarxes socials. Amb 203.735 seguidors, el compte de Twitter de la Ciutat de les Arts i les Ciències és la més seguida entre els centres de cultura i oci de la Comunitat Valenciana i el cinqué museu amb més seguidors a Espanya, sent els quatre primers d’art.

La Ciutat de les Arts i les Ciències es va adherir el passat 29 de maig al Codi Ètic Turisme Valencià, com a mostra del seu compromís actiu amb el turisme responsable. La sostenibilitat i participar en accions per a conscienciar davant el canvi climàtic formen part de l’agenda de la Ciutat de les Arts i les Ciències.